Weißenhorn

19:12 Uhr

Wird im neuen Museum in Weißenhorn ein Recycling-Fußboden verlegt?

Plus Der Weißenhorner Bauauschuss befürwortet die Verwendung von Natursteinplatten im Erdgeschoss des künftigen Museumskomplexes - trotz höherer Kosten.

Von Jens Noll

Häuslebauer kennen das: Laminat oder Parkett? Welche Fliesen passen am besten? Und welche Tapete darf künftig das Wohnzimmer schmücken? Viele Entscheidungen gilt es zu treffen, um es künftig im eigenen Zuhause schön zu haben. Auch für Weißenhorns derzeit größtes Bauvorhaben müssen schon vor dem offiziellen Baustart Materialien ausgewählt werden. Der Fußboden im Erdgeschoss des künftigen Museumsensembles ist seit der Stadtratssitzung im März Gegenstand einer Diskussion (wir berichteten). Die endgültige Entscheidung wird in der Sitzung am Montag, 15. April, fallen. Es gibt allerdings noch einen Unsicherheitsfaktor.

Aus Kostengründen war im Erdgeschoss der beiden Gebäude ein geschliffener Estrich als Bodenbelag geplant. Dass das nicht ganz ins Gesamtbild des historischen Gebäudekomplexes passt, war klar. Mit "Hängen und Würgen" habe die für den Kreis Neu-Ulm zuständige Referentin beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege dem Estrich zugestimmt, sagte die Stadtbaumeisterin Claudia Graf-Rembold am Montagabend im Bauausschuss. Es dürfte die Frau sehr erfreuen, dass eine Mehrheit des Gremiums einen anderen Bodenbelag favorisiert, den auch die Behörde empfiehlt - nämlich einen aus Naturstein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen