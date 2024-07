„Wohnen auf der Hasenwiese“: So ist das Seniorenwohnprojekt angelaufen

Innerhalb kürzester Zeit waren nach Angaben von Betreiber alle 52 Apartments im Senioren-Wohnquartier „Wohnen auf der Hasenwiese“ vermietet. Die ersten Mieter zogen schon im Februar ein, seitdem ist das Projekt Schritt um Schritt vorangetrieben und schließlich auch offiziell fertiggestellt worden. Mindestens 20 Jahre lang will Illersenio die Einrichtung betreiben und dabei auch auf Kooperationen in der Stadt setzen.

Auf den Einzug der ersten Mieter folgte die Sozialstation, die Eröffnung der Tagespflege und zuletzt die Fertigstellung der Außenanlagen. Ende Juni weihte der katholische Stadtpfarrer Lothar Hartmann die Einrichtung ein, die nach Auskunft des Betreibers den Anspruch an eine ganzheitliche Versorgung im Alter hat.

Illersenio betreibt Senioren-Wohnquartier „Wohnen auf der Hasenwiese“

Dass sämtliche 52 Senioren-Apartments in kürzester Zeit vermietet waren, unterstreiche den dringenden Bedarf an altersgerechtem Wohnraum in der Fuggerstadt, heißt es bei Illersenio. Joerg Schneider, Gesamtleiter des Bereichs Ambulante Pflege, stellt heraus: „Wir verstehen unter Seniorenwohnen heute weit mehr als Barrierearmes Bauen.“ Die Versorgung und die kurzen Wege böten allen Mieterinnen und Mieter direkten Zugriff auf sämtliche Hilfestellungen. „Dabei geht es nicht bloß um die pflegerische Versorgung, sondern auch um ganz alltägliche Dinge, wie die Unterstützung im Haushalt oder um Freizeitgestaltung und das harmonische Einleben unter Nachbarn“, so Schneider weiter.

Der Gemeinschaftsraum steht im Sinne einer guten Nachbarschaft beziehungsweise nach dem Vorbild einer Dorfgemeinschaft allen Mieterinnen und Mietern zur Verfügung, um den persönlichen Wohnraum vielseitig zu erweitern. Täglich treffen sich dort Seniorinnen und Senioren bei kostenfreier Lektüre auf eine Tasse Kaffee oder reservieren sich an besonderen Tagen den Raum exklusiv für Geburtstage oder andere Feierlichkeiten. Andere nutzen hier die verschiedenen Möglichkeiten des Betreuungsangebotes: Durch Kooperation mit beispielsweise dem TSV Weißenhorn oder der örtlichen Musikschule will Illersenio sowohl die Gemeinschaft der Bewohner als auch deren persönliche Vitalität zu fördern.

Auch die erste Tagespflege für Senioren hat in Weißenhorn eröffnet

Im Haus nebenan hat Illersenio mit der ersten Tagespflege in Weißenhorn ein wichtiges Versorgungsangebot für die Stadt und die Umgebung geschaffen. Das Hotelambiente auf rund 500 Quadratmetern Fläche für bis täglich bis zu 25 Gäste bekomme viel Lob aus der Fachwelt. Für Leiterin Karin Schwägerl und ihr Team geht es in erster Linie nicht um pflegerische Betreuung. Sondern vielmehr darum, Menschen im Alter mit einem kreativen Tagesprogramm einen abwechslungsreichen Tag, gute Unterhaltung und Verköstigung zu bieten. Ein Modell, das auch die Pflegekassen umfassend finanziell unterstützen. Ins gleiche Gebäude ist die seit 2019 von Illersenio betriebene Weißenhorner Sozialstation eingezogen, die täglich mehr als 300 Kundinnen und Kunden in Weißenhorn und den umliegenden Gemeinden versorgt. (AZ)