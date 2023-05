Zahlreiche Besucher genießen die Erlebnismeile in Weißenhorn

Der verkaufsoffene Sonntag lockt am Muttertag mit mehreren Märkten viele Menschen in die Weißenhorner Innenstadt. Das Streetfood ist sehr begehrt.

Eine junge Frau hat es auf den Punkt gebracht, als sie sagte: "Toll, was es hier alles gibt." Tatsächlich verwandelte sich am Muttertag die Innenstadt von Weißenhorn für die vielen Besucherinnen und Besucher, die in die Fuggerstadt gekommen waren, zu einer Erlebnismeile mit einem vielfältigen Angebot. Denn beim verkaufsoffenen Sonntag mit Antik-, Trödel-, Töpfer- und Kunsthandwerkermärkten gab es jede Menge zum Kaufen, zum Schauen und Entdecken. Dazu wurde an den Foodtrucks auf dem Kirchplatz ein internationales Speisenangebot zum Probieren und Schlemmen serviert.

Rechts und links der Straßen reihten sich die Verkaufsstände. Bunte Tassen, bepflanzte Tonköpfe oder bemalte Keramikunikate waren hier nur einige der kunstvollen Blickfänge. Wer blühende Topfpflanzen - vielleicht noch kurzfristig als Muttertagsgeschenk - brauchte, der wurde fündig. Eine auffallend blumige Idee präsentierte Nataliya Miklush. Bei ihr gab es Kerzen und Windlichter aus Wachs in verschiedenen Formen und Größen, alle mit zarten Blumen verziert. Es seien alles Naturblumen, die getrocknet und teilweise gepresst wurden, berichtete sie.

Auch Schnäppchen-Jäger kamen in Weißenhorn auf ihre Kosten

Der Trödel- und Antikmarkt mit seinen vielen Ständen bot einen Fundus an Altem, Wertvollem und so manchen Raritäten, welche die Zeit überdauert haben. Er sei in der Region regelmäßig unterwegs, sagte Georg Sauter. Am Sonntag bot er in Weißenhorn eine Vielzahl an Geschirr oder auch Puppenküchen aus vergangenen Jahrzehnten zum Verkauf an. Ältestes Teil in seinem Sortiment war ein vor mehr als hundert Jahren gedrucktes Buch über den deutsch-französischen Krieg von 1871/72. In der Widmung innen war in alter deutscher Schreibschrift zu lesen, dass es im Dezember 1922 ein Geschenk einer "Frau Rektor Hoeb" an den "Verein Christlicher Junger Männer Süssen" war.

Der Trödel- und Antikmarkt bot so manche Rarität. Georg Sauter zeigt hier ein altes Buch über den deutsch-französischen Krieg 1870/71. Foto: Zita Schmid

Organisiert wurde der verkaufsoffene Sonntag vom Gewerbeverband Weißenhorn. Die beteiligten Geschäfte boten dabei Aktionen und Rabatte, sodass auch Schnäppchen-Jäger auf ihre Kosten kamen.

Der Streetfood-Markt hatte sich am Kirchplatz formiert. Das Neu-Ulmer Unternehmen "Mahlzeit Events" hatte die kulinarische Veranstaltung zum zweiten Mal in der Fuggerstadt ausgerichtet. Sie wurde zur begehrten Anlaufstelle. Teilweise bildeten sich lange Schlangen vor den Foodtrucks. Internationale Spezialitäten aus Asien, Mexiko, Indien bis hin zu heimischen Schmankerln gab es dort zum Probieren. Wer wollte, konnte sie auch kombinieren. So wie eine Frau, die bereits spanische Churros in den Händen hielt. Das mit Schokoladensoße garnierte Fettgebäck sei die Nachspeise, sagte sie. Indisch wolle sie davor noch probieren, ergänzte sie lachend. Deshalb reihte sie sich in der Schlange vor dem entsprechenden Verkaufswagen ein.