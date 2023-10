Zeugen gesucht bei Unfallflucht in Weißenhorn

Zwei Autofahrer touchierten sich in Weißenhorn. Einer der beiden beging danach Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Mithilfe.

In Weißenhorn haben zwei Autofahrer die Breite ihrer Fahrzeuge unterschätzt und einen Unfall gebaut. Ein 41-jähriger Mann fuhr am Dienstagabend gegen 17 Uhr auf der Reichenbacher Straße. Als ihm ein Auto entgegenkam, touchierten die beiden Fahrzeuge an den Außenspiegeln. Der unbekannte Autofahrer kümmerte sich laut Polizeibericht nicht um den Unfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)