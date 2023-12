Zeugin entdeckt großen Schaden an geparktem Auto

Es passierte vermutlich beim Parken: Eine unbekannte Person hat in Weißenhorn einen Schaden von etwa 2500 Euro angerichtet. Wer hat etwas beobachtet?

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Weißenhorn ermittelt die Polizei. Ein Autobesitzer hatte seinen grauen Hyundai am Freitagabend gegen 18.25 Uhr am westlichen Ende der Hagenthalerstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Gegen 20.25 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizeiinspektion Weißenhorn und gab an, dass an diesem Fahrzeug ein größerer Schaden an der Frontverkleidung vorhanden sei.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparkten den geparkten Wagen beschädigt haben muss. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Personen, welche Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/ 965510 zu melden. (AZ)