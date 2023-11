Weißenhorn

12:00 Uhr

Zieht die Weißenhorner Polizei in die Innenstadt um?

Plus Die Polizeipräsidentin war in Weißenhorn, um über die geplante Umstrukturierung zu sprechen. Es gibt eine mögliche Lösung, deren Umsetzung nun geprüft wird.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Gleich zwei wichtige Termine hat die Polizeipräsidentin Claudia Strößner jüngst im Landkreis Neu-Ulm absolviert. Erst fand am Donnerstag, 26. Oktober, der Spatenstich für das künftige Dienstgebäude der Polizei in Senden statt. Am Nachmittag kam sie auf Einladung des CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Engelhard aus Attenhofen nach Weißenhorn, um über die Zukunft der Polizei in Weißenhorn zu sprechen. Der Termin war nicht öffentlich. Über das Ergebnis haben Engelhard, der stellvertretende Landrat Erich Winkler, Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt und seine erste Stellvertreterin Kerstin Lutz sowie die Polizeipräsidentin für den Bereich Schwaben Süd/West am Donnerstag in einer gemeinsamen Presseerklärung informiert.

Demnach haben neben den bereits genannten Personen weitere hochrangige Vertreter aus dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sowie die Dienststellenleiter aus Weißenhorn und Illertissen an dem Treffen teilgenommen. Wie berichtet, plant das Polizeipräsidium zur Bündelung von Verwaltungsaufgaben und damit zur Stärkung der polizeilichen Präsenz im öffentlichen Raum einige Umstrukturierungsmaßnahmen der Polizeidienststellen im Landkreis Neu-Ulm an den Standorten Senden, Illertissen und Weißenhorn.

