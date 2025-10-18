Zigarettenautomaten aufgebrochen: Beute beläuft sich auf 3500 Euro

Im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße und im Eschachweg in Weißenhorn sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Das Gehäuse der jeweiligen Automaten wurde aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld sowie die Zigarettenschachteln im Gesamtwert von rund 3500 Euro entwendet. An den beiden Automaten entstand ein Sachschaden im niedrigeren vierstelligen Bereich. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

