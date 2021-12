Brand in Wohnhaus in Weißenhorn: Frau erleidet Rauchvergiftung

Im Gebäude der ehemaligen Metzgerei Kohnle in Weißenhorn hat es am frühen Mittwochabend gebrannt. Eine Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Wegen eines Brandes ist am frühen Mittwochabend die Feuerwehr in Weißenhorn ausgerückt. Nach ersten Angaben der Feuerwehrkräfte vor Ort handelte es sich bei dem betroffenen Haus um die ehemalige Metzgerei Kohnle an der Ecke Günzburger Straße/Gutenberggasse. Zunächst war ein Zimmerband gemeldet worden, das Feuer hat sich nach Angaben der Feuerwehr allerdings im gesamten ersten Obergeschoss ausgebreitet. Dieses brannte größtenteils aus, der Rest des Gebäudes wurde völlig verraucht.

Eine Frau erlitt eine Rauchvergiftung, sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Wie hoch der Schaden ist, den das Feuer am Gebäude angerichtet hat, war am Mittwochabend noch nicht absehbar. (jsn)

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald weitere Informationen vorliegen.

