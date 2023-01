Zu wenig Lehrkräfte: Ministerium prüft Anliegen aus Weißenhorn

Plus Die städtische Realschule Weißenhorn hat mehrere Lehrkräfte verloren, weil diese nicht verbeamtet werden durften. Ein Landtagsabgeordneter hakt nach.

Warum werden der Stadt Weißenhorn und der Realschule unter städtischer Trägerschaft bei der Rekrutierung neuer Lehrkräfte Steine in den Weg gelegt? Diese Frage beschäftigt Schule und Stadtverwaltung bereits seit Beginn des laufenden Schuljahres. Auf Bitten der Dritten Bürgermeisterin Jutta Kempter ( Freie Wähler/WÜW) hat sich der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler) mit der Angelegenheit befasst. Er nahm mit dem zuständigen Minister, der ein Parteikollege ist, Kontakt auf und informiert nun über den Zwischenstand.