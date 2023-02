Weißenhorn

vor 47 Min.

Zuschläge verteuern das Mieten der Fuggerhalle in Weißenhorn

Änderungen in der Benutzungsordnung der städtischen Fuggerhalle in Weißenhorn führen dazu, dass Veranstalterinnen und Veranstalter deutlich mehr bezahlen müssen.

Plus Der Stadtrat beschließt eine neue Benutzungsordnung für die Mehrzweckhalle in Weißenhorn. Was sich dadurch bei der Ausrichtung von Veranstaltungen ändert.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Es hat sich bereits in den Vorberatungen abgezeichnet, nun ist es Gewissheit: Wer die Fuggerhalle in Weißenhorn für private oder öffentliche Veranstaltungen mietet, muss mehr bezahlen. Der Stadtrat hat eine neue Benutzungsordnung für die Mehrzweckhalle beschlossen. In seiner jüngsten Sitzung hat das Gremium aber auch darüber diskutiert, wie die Stadt den Vereinen entgegenkommen könnte, damit die Fuggerhalle für sie nicht zu teuer wird.

