Zwei Autofahrer werden bei Zusammenstoß in Weißenhorn verletzt

Ein Autofahrer verursacht beim Abbiegen ins Weißenhorner Gewerbegebiet eine heftige Kollision. Der betroffene Bereich muss vorübergehend gesperrt werden.

Zwei Autos sind am Sonntagabend auf der Kreuzung der Kreisstraße NU14 mit der Zufahrtsstraße ins Industriegebiet in Weißenhorn frontal zusammengestoßen. Ein Mann wurde dabei mittelschwer, ein anderer wohl nur leicht verletzt. Die Daimlerstraße und die NU14 in Fahrtrichtung Vöhringen mussten vorübergehend gesperrt werden.

Dem Polizeibericht zufolge befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Auto die Kreisstraße aus Richtung Vöhringen kommend in Richtung Weißenhorn. An der Kreuzung mit der Daimlerstraße wollte der Mann nach links in das Gewerbegebiet abbiegen. Zur gleichen Zeit war ein mit drei Personen besetztes Auto in Richtung Autobahnanschlussstelle unterwegs. Dessen 54 Jahre alter Fahrer wollte die Kreuzung an der Daimlerstraße bei Grünlicht geradeaus passieren, als der entgegenkommende 26-Jährige verbotswidrig zum Abbiegen ansetzte. Beide Autos kollidierten frontal miteinander und kamen einige Meter weiter zum Stillstand.

An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden

In beiden Fahrzeugen gingen nach weiteren Angaben der Polizei jeweils mehrere Airbags auf. Der 26-jährige Unfallverursacher erlitt mittelschwere Verletzungen. Der 54-jährige Unfallgegner hingegen wurde nach derzeitigem Stand glücklicherweise nur leicht verletzt, die beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Da der Kreuzungsbereich mit umhergeflogenen Autoteilen übersät war, mussten die Daimlerstraße und die Kreisstraße in Fahrtrichtung Autobahn für die Unfallaufnahme, die Fahrzeugbergungen und die Fahrbahnreinigung bis 19 Uhr gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 20.000 Euro. (AZ)