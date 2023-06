Zwei Frauen werden bei Verkehrsunfällen in Weißenhorn verletzt

Auf dem Parkplatz der Weißenhorner Klinik übersieht eine Autofahrerin eine andere Verkehrsteilnehmerin. In der Germanenstraße stürzt eine Radfahrerin.

Auf dem Parkplatz der Weißenhorner Stiftungsklinik an der Günzburger Straße ist am Dienstagnachmittag ein Unfall passiert. Eine Autofahrerin fuhr dem Polizeibericht zufolge rückwärts und übersah dabei eine Frau mit einem Kraftrad, die hinter dem Auto stand. Die Kradfahrerin kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Außerdem vermeldet die Weißenhorner Dienststelle im aktuellen Polizeibericht einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin. Demnach befuhr die Frau am frühen Dienstagabend mit ihrem Rad die Germanenstraße. Wegen eines Fahrfehlers stürzte sie. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, sie kam zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. (AZ)