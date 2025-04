Zwei gestohlene E-Bikes tauchen in Weißenhorn wieder auf

Zwei gestohlene E-Bikes sind in Weißenhorn mittlerweile wieder aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden Pedelecs am vergangenen Donnerstag zwischen 19 und 22 Uhr aus der Garage eines Wohnanwesens in der Fröbelstraße entwendet. Eines der E-Bikes fand die Besitzerin kurz darauf beschädigt in einem Waldstück an der Sankt-Johannis-Straße wieder, die Täter müssen es wohl zurückgelassen und vorab den Sattel abmontiert und mitgenommen haben.

Auch das zweite gestohlene E-Bike wurde in Weißenhorn wiedergefunden

Von dem zweiten Fahrrad fehlte laut Polizei zunächst jede Spur, bis sich ein Zeuge vergangenen Samstag bei der Polizei mit dem Hinweis meldete, dass er bei den Schrebergärten in der Richard-Wagner-Straße ein Pedelec gefunden habe. Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei tatsächlich um das zweite gestohlene E-Bike, welches sie nach Abschluss der Untersuchungen an die Geschädigten zurückgab. Die Polizei bittet alle, die Angaben zu der oder den Personen machen können, die das E-Bike bei den Schrebergärten abgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)