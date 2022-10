Zwei Schwerverletzte nach Motorradunfall bei Emershofen

Ein Motorradfahrer verliert bei Emershofen die Kontrolle über seine Harley, er kommt von der Straße ab und stürzt. Er und sein Beifahrer verletzen sich schwer.

Ein Motorradfahrer und sein Sozius sind schwer verletzt worden, als sie am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr auf der Landstraße zwischen Emershofen (Stadt Weißenhorn, Landkreis Neu-Ulm) und der Autobahnanschlussstelle Vöhringen nach rechts von der Straße abkamen.

Der 35-jährige Biker hatte unmittelbar zuvor ein Auto überholt und verlor beim Wiedereinscheren nach rechts die Kontrolle über die schwere Harley-Davidson-Maschine. Das Motorrad schleuderte über die Böschung und blieb gut zwanzig Meter unterhalb der Straße an einem Feldrand liegen.

Polizei: Fahrer und Sozius erleiden schwere Beinverletzungen

Die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten mit mehreren Fahrzeugen an. Beide Verletzte wurden an Ort und Stelle vom Notarzt und dem Rettungsdienstpersonal erstversorgt. Ein zur Unterstützung hinzugezogener Rettungshubschrauber flog nach einiger Wartezeit wieder ohne Patient ab. Wie die Polizei mitteilte, hatten der Fahrer und sein Beifahrer vor allem schwere Beinverletzungen erlitten; sie waren aber beide ansprechbar.

Näheres wird die Polizei am Montagmittag in ihrem Bericht bekannt geben. Die Feuerwehren aus Emershofen und Tiefenbach waren an der Unfallstelle für die Straßensperrung, die Ausleuchtung und die Mithilfe bei den Aufräumungsarbeiten im Einsatz. (wis)