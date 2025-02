Weißenhorner Fasching: Keine tagelange Sperrung der Altstadt

Die Weißenhorner Altstadt ist nicht vom Gumpigen Donnerstag bis Faschingsdienstag vollständig für den Verkehr gesperrt. Nur während der Veranstaltungen ist es nicht möglich, mit dem Auto in den Veranstaltungsbereich zu fahren, so Organisator Christian Simmnacher vom Verein „I will Fasnacht!“ (IWF) im Gespräch mit unserer Redaktion. Durch die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen, mit unter anderem sogenannten Anti-Terrorsperren, werden die Sperrungen allerdings etwas länger dauern als beim Fasching in den vergangenen Jahren.

