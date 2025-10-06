Weltklasse-Trio bei „Kultur im Schloss“ zu Gast

Statt über den großen Teich hat es das Tetzlaff-Tetzlaff-Doerken-Trio flussaufwärts nach Illertissen verschlagen und für riesige Begeisterung gesorgt. Fritz Unglert, Vorsitzender des Freundeskreises Kultur im Schloss, hatte den Umstand ihrer Konzertabsage in den USA genutzt und das Weltklasse-Trio nach Illertissen eingeladen. Der Glanz ihres virtuosen Spiels färbte auf die Stimmung im Festsaal des Kollegs der Schulbrüder ab und das Publikum reagierte rundum begeistert. Erwiderung gab es mit Christian Tetzlaff von der Bühne: „Uns gefällt es hier.“ Und mit dem feinsinnig gespielten Adagio in H-Dur von Johannes Brahms als Zugabe ließ das Trio einen Konzertabend feinster Klangnuancen und furioser Klangerlebnisse ausklingen.

Auf dem Programm standen Klaviertrios unterschiedlicher Epochen von starken Komponisten ihrer jeweiligen Zeit. Das gefällige Klaviertrio in E-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart stand für die Wiener Klassik und bildete den Auftakt. Es ist für Klavier, Violine und Cello geschrieben und gilt als Meisterwerk der Gattung. Dabei lockerte Mozart die mit der Bezeichnung Klaviertrio typischerweise einhergehende Vorrangstellung des Klavierspiels auf und maß allen Instrumenten gleiche Bedeutung bei. Somit bekam Christian Tetzlaff Gelegenheit, sich und seine Violine – aus der Werkstatt des zeitgenössischen Geigenbauers Peter Greiner – in allen klanglichen Facetten vorzustellen: ein Ohrenschmaus für Mozart-Fans und seine musikalischen Spielereien.

Faszinierend, wie der Geiger selbst im Pianissimo mit sicheren Bogenstrichen klare Töne vortrug. Die Violine schien ihm angewachsen und sein Spiel der Ausdruck tiefer Emotionen, eben in der Sprache der Musik. Ihm gegenüber saß Tanja Tetzlaff, die ihrem Cello – Baujahr 1776 von Giovanni Battista Guadagnini – eine Art menschliches Gesicht aufzusetzen vermochte. Mit warmen Klängen, sonor verhallend, zart hingehaucht oder im Echospiel spielte das Cello optisch wie musikalisch mit der Geige Duett. Den vermittelnden oder auch ergänzenden Part im Klanggefüge bildete Kiveli Dörken. Sei es, dass sie die effektvollen Passagen der Streichinstrumente unaufdringlich begleitete oder gegebenenfalls virtuos im rasanten Tastenspiel hörbar Führung übernahm.

Beim Klaviertrio in C-Moll von Felix Mendelssohn Bartoldy, bedeutender Vertreter der Romantik, lag das Schwergewicht hauptsächlich beim Klavierpart. Das dramatisch angelegte Werk forderte Kiveli Dörken zu wuchtigen Oktavenläufen und klangintensiven Akkorden heraus. Mit dem dynamischen Einsatz ihres ganzen Körpers ging sie nicht nur in ihrer Musik auf, sondern bot dem Publikum Klangerlebnisse voller Leidenschaft. Beim Finale beeindruckte Tanja Tetzlaff mit Tonsprüngen quer über Saiten und Griffbrett, bevor sich das Trio zum ruhigeren choralartigen Schlusspart zusammenfand.

Zum Abschluss dann noch der gelungene Szenenwechsel zu Bedrich Smetana, dem großen Tragiker unter den böhmischen Komponisten. Auf- und absteigende Chromatik für die Streicher signalisierten hochromantische Gefühle, wobei Christian Tetzlaff auf seiner Geige effektvoll die Führung übernahm, mit schmelzendem Vibrato und feinstens austarierter Bogenkunst. Kively Dörken reagierte mit akkordischer Begleitung, bis sich das Trio gegenseitig zum hochromantischen Finale steigerte. Das Publikum fieberte mit verhaltenem Atem mit.

Beim nächsten Konzert der Reihe singen am Sonntag, 18. Oktober, Sopranistin Maria Rosendorfsky und Bariton Emanuel Pichler in der Festhalle des Kollegs, das Salonorchester Laupheim spielt.