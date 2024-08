Wer wird Sportstar im August?

Auch in diesem Monat kürt unsere Redaktion wieder den „Sportstar“ der Region Donau-Iller. Wer im August im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, soll belohnt werden. Fünf Frauen und Männer sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer den Titel gewinnt und damit Nachfolgerin oder Nachfolger wird von Juli-Siegerin Norbert Nieder. Der Leichtathlet vom TSV Babenhausen bekam im vergangenen Monat die meisten Stimmen. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten.

Elias Wekemann: Er ist die Tormaschine des SV Tiefenbach. Schon in der vergangenen Saison traf der 28-Jährige für seinen Verein 28 Mal bei 20 Einsätzen. Eine beeindruckende Quote. Jetzt sorgte er quasi im Alleingang für den gelungenen Saisonauftakt seiner Tiefenbacher in der Kreisliga A3. Wekemann erzielte beim 4:3-Heimsieg gegen Gerlenhofen alle vier Treffer, verletzte sich eine Woche später beim Derbysieg in Bellenberg aber schwer.

Sandra Stenzel-Gruber: Ihr Vater Reinhold Gruber zählte einst zu den Pionieren des Taekwondo-Sports in Deutschland. Jetzt hat auch sie Geschichte geschrieben: Sandra Stenzel-Gruber hat als erste Frau in Bayern den Taekwondo-Grad des 8. Dan erreicht. Die 46-Jährige arbeitet in der Taekwondo-Schule ihres Vaters mit Abteilungen in Krumbach, Mindelheim, Babenhausen, Memmingen, Fellheim und Bad Grönenbach als Lehrerin und stellvertretende Geschäftsführerin.

Markus Ponath: Der 23-Jährige ist ein Erfolgsgarant beim Fußball-Regionalligisten FV Illertissen. Torwart Ponath musste in bislang sechs Saisonspielen erst ein einziges Mal hinter sich greifen. Vor der Saison war er vom Drittligisten FC Ingolstadt zum FVI gekommen, um hier mehr Spielpraxis zu bekommen. Eine klassische Win-win-Situation.

Nico Bretzel: Die treue Seele bei den Bundesliga-Basketballern von Ratiopharm Ulm und ein echtes Eigengewächs. Im Alter von acht Jahren kam er in die Organisation, hat in Ulm seitdem sämtliche Entwicklungsstufen durchgemacht und seinen Vertrag nun um ein weiteres Jahr verlängert – sein 17. bei den Ulmer Basketballern.

Felix Higl: Er ist der Premierentorschütze. Der 27-Jährige erzielte im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern das erste Tor des SSV Ulm 1846 Fußball in der 2. Bundesliga. Es war auch für ihn persönlich der erste Treffer in dieser Spielklasse überhaupt. Drei Wochen später war er auch für das einzige Ulmer Tor gegen Düsseldorf (1:2) verantwortlich.

Bis zum Sonntag, 8. September, 23.59 Uhr, können Sie abstimmen. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Sportstar“ und ihrem Favoriten an sport@nuz.de Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am Ende die meisten Stimmen bekommen hat, erhält eine Trophäe unserer Redaktion und einen individuell gestalteten Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.