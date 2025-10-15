Tagelöhner auf dem Wertstoffhof: Fassungslosigkeit über Entsorger aus Vöhringen

Dass künftig die Mitarbeiter auf den Wertstoffhöfen im Landkreis schuften wie Tagelöhner, ohne schriftlichen Vertrag, ohne minimale Sozialleistungen, dieser Vorwurf steht gegen die Firma Knittel aus Vöhringen im Raum. Kritik gibt es deshalb aber auch am Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) und den Rathäusern.

Die Tagesordnungspunkte des Werkausschuss‘ im Landratsamt waren am Dienstag rasch abgearbeitet. Die Kreisräte hörten einen Zwischenstand aus der Müllverbrennungsanlage Weißenhorn und erfuhren, dass bisher 73 Prozent der Haushalte ihren Abfalltonnenbedarf gemeldet haben für die Zeit nach dem 1. Januar, wenn elf Kreiskommunen ihre Abfallentsorgung an den Kreis und die AWB abgeben. Wichtiger war den Räten ein anderes Thema.

AWB-Werkleiter Moritz verteidigt Ausschreibungspraxis in Neu-Ulm

Franz Schmid (Bündnis 90/Die Grünen) hat gehört, dass die Mitarbeiter auf dem Wertstoffhof künftig „ohne feste Verträge, Sozialleistungen und Lohnfortzahlung“ für die Firma Knittel arbeiten sollen. Der Entsorger hatte die europaweite Ausschreibung gewonnen und übernimmt in den elf Kommunen nicht nur die Abfuhr der Tonnen, sondern auch die Bewirtschaftung der Wertstoffhöfe. „Ich finde es ziemlich schäbig“, sagte Schmid weiter. „Wenn wir Millionen Euro an Gebühren umsetzen, müssen wir die Mitarbeiter anständig beschäftigen.“ Das heißt für ihn Minimum als geringfügig Beschäftigte, also Minijobber. Andernfalls müsse man den Vertrag mit der Firma kündigen.

AWB-Werkleiter Thomas Moritz bestätigte gegenüber der Redaktion, dass weder eine Übernahmegarantie für alle Mitarbeiter noch eine Weiterbeschäftigung zu ihren aktuellen Konditionen Teil der Ausschreibung gewesen war. Im Werkausschuss erläuterte er, die Tariftreue werden üblicherweise nicht ausgeschrieben, „weil wir sonst Firmen ausschließen würden, die nicht tariflich zahlen“. Die Vereinbarung mit Knittel sei über mehrere Jahre geschlossen, er sehe keinen Grund zu kündigen.

Moritz: Mindestlohn gesichert, aber keine Infos schwarz auf weiß

„Es kann doch nicht sein, dass die Mitarbeiter wie Tagelöhner arbeiten müssen, das hätte ich für unser Land für ausgeschlossen gehalten“, empörte sich Jürgen Bischof (Freie Wähler) und fragte, ob Moritz die Darstellung Schmids bestätigen könne. „Soweit es mir mitgeteilt wurde, ja, aber ich habe es noch nicht schwarz auf weiß“, antwortete Moritz. Es werde aber definitiv Mindestlohn bezahlt. Ob branchenüblich oder nicht, für die Beschäftigten sei die Situation bedenklich, findet Stefanie Steinle (SPD) und mahnte Wertschätzung an.

„Ich gehe davon aus, dass das rechtlich passt“, sagte Erich Winkler (CSU), der als stellvertretende Landrat die Sitzung leitete, „aber moralisch...“ – den Satz ließ er unvollendet. Er werde den Fall juristisch prüfen lassen, versprach er.

Andreas Knittel verweigert Kommentar zu Personalfragen in Vöhringen

Andreas Knittel, Geschäftsführer von Knittel Abfallentsorgung, beantwortet eine Anfrage der Redaktion wortkarg. Er bitte „um Verständnis, dass wir uns weder zu vertraulichen Personalangelegenheiten noch zu laufenden Bewerbungsverfahren öffentlich äußern“.

Manuel Korn, Initiator der Online-Petition und des Bürgerbegehrens gegen das neue Müllsystem, hat mit einigen Mitarbeitern auf kommunalen Wertstoffhöfen vertraulich gesprochen. „Die Mitarbeitenden sind wütend, verunsichert und fühlen sich im Stich gelassen“, berichtet er. Sie äußerten, so Korn, „Kritik an der Landrätin, wie es in der Ausschreibung überhaupt dazu kommen konnte, dass ihre Situation unberücksichtigt blieb“. Sie empfänden sich als „Bauernopfer“.

Roggenburg: Bürgermeister Stölzle sichert Mitarbeitern neue Stellen zu

Außer Weißenhorn und Illertissen, die bereits mit Knittel zusammenarbeiten, übergeben neun Gemeinden zum 1. Januar ihre Wertstoffhöfe an den AWB und damit an Knittel. Wie verfahren sie mit ihren bisherigen Beschäftigten? Bürgermeister Matthias Stölzle aus Roggenburg kann vermelden, man habe den sechs Mitarbeitern zwar gekündigt, ihnen aber Jobs zu gleichen Konditionen in der Grünflächenpflege und dem Unterhalt von kommunalen Außenanlagen angeboten. Den fünf Mitarbeitenden der Marktgemeinde Buch „steht es frei, nach dem Ausscheiden zum Jahreswechsel beim Dienstleister des AWB beschäftigt zu werden“, teilt die Kommune mit. Vorhandene Planstellen seien alle besetzt. In Altenstadt sei einem von drei Beschäftigten gekündigt worden, das sei im Einvernehmen geschehen, teilt Konstantin Zanker, stellvertretender Bürgermeister, mit. Kellmünz habe zwei Mitarbeiter vorausschauend befristet angestellt, die Verträge enden zum Jahresende, antwortet Bürgermeister Michael Obst. Zu dem Zeitpunkt gehe eine weitere Beschäftigte außerdem in den Ruhestand. Den einzigen Mitarbeiter auf dem Wertstoffhof Oberroth werde die Gemeinde im neuen Jahre in einem anderen Bereich beschäftigen, versichert schließlich Bürgermeister Willibold Graf.

Die Bürgermeister der übrigen betroffenen Gemeinden ließen die Anfrage der Redaktion unbeantwortet.