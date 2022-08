Das erste Mehl aus dem Babenhauser Rotvesen ist fertig

Der Unterallggäuer Landwirt Michael Königsberger experimentiert mit alten Saatgut-Sorten. Dieses Jahr erwartet er eine beachtliche Ernte.

Die reiche Ernte des Jahres 2022 verdankt der Landwirt Michael Königsberger einem Archivfund. Auf seinen Feldern bei Westerheim hat er unter anderem den Babenhauser Rotvesen angebaut. Die Spur der Dinkelsorte führt zurück ins Jahr 1923. Fast 100 Jahre später wächst und gedeiht das Getreide nun wieder im Unterallgäu.

Seine Ergebnisse hat der Demeter-Landwirt bei einer Infoveranstaltung in Westerheim mehr als 30 Interessierten vorgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Öko-Modellregion Günztal. Königsberger hatte mit nur einer Hand voll Saatgut im Jahr 2018 angefangen, das alte Saatgut mit viel Liebe und Engagement Schritt für Schritt zunächst zu vermehren. Anfangs musste er selbst das Wissen über den Anbau wiedergewinnen. Bei der ersten Ernte war viel Handarbeit notwendig, da die Menge viel zu gering für übliche Erntemaschinen war. In diesem Jahr erwartet Michael Königsberger nun bereits eine beachtliche Ernte Babenhausener Rotvesen. Die ersten Packungen Demeter Dinkelmehl 630 aus der letzten Ernte gab es direkt am Feld zu erwerben.

Der Babenhauser Zuchtveesen kam früher nur im Günztal vor

Hinter dem Begriff ”Babenhauser Zuchtveesen" verbirgt sich eine besondere, früher nur hier im Günztal vorkommende Dinkelsorte. In dieser Zeit wurde Dinkel auch als ”Veesen" oder in anderer Schreibweise als ”Fesen" oder ”Vesen" bezeichnet. Der Babenhauser Zuchtveesen, der aktuell das Interesse der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschft (LfL) auf sich zog, wurde in einem Saatenarchiv der Deutschen Genbank für Kulturpflanzen in Gatersleben mit Einlagerung aus dem Jahre 1923 gefunden. Die Suche angestoßen hatte die Verabschiedung des Biodiversitätsprogramms Bayern 2030 ”Natur Vielfalt Bayern".

Mehr als 700 alte bayerische Sorten hat die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in einer Datenbank erfasst. Diese alten Landsorten haben sich über viele Jahrhunderte an die Anbauregionen angepasst, bis Mitte des 20. Jahrhunderts neue Züchtungen mit höherem Ertrag die alten Sorten verdrängten. Auf den Feldern der Öko-Modellregion werden nebem dem Dinkel Babenhausener Rotvesen die Weizensorten Allgäuer Land und Lechfelder sowie die Gersten Kaufbeurer Vierzeilige und Lichtis Astra reaktiviert. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Sorten eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten besitzen als die heutigen Hochleistungssorten. Denn das Saatgut stammt aus der ”biozid-freien" Zeit der 1920er-Jahre, die noch ohne chemische Pflanzenschutzmittel auskam.

Alte Getreidesorten sollen für moderne Bio-Lebensmitteln verwendet werden

Dies und weitere Parameter wie die Standfestigkeit wird im Rebioscover-Projekt untersucht – ein Projekt unter Leitung des Kompetenzzentrums für Ernährung (Kern). Hier geht es um die Wiederentdeckung regionaler Getreide-Landsorten zur nachhaltigen Herstellung von Bio-Lebensmittel-Spezialitäten. Miriam Marihart, Projektmanagerin der Öko-Modellregion Günztal berichtete über die ersten erfolgreichen Backversuche mit Bäckern in der Region.

„Ich persönlich bin total begeistert. Der Geschmack ist super, die Krume gefällt mir sehr gut“, resümierte Michaela Trabold, eine der Teilnehmerinnen und begeisterte Hobby-Bäckerin, nach ihren ersten Backversuchen mit dem frisch vermahlenen Mehl. Damit die alten Sorten nicht nur ihren Weg zu den Landwirten und aufs Feld finden, unterstützt und begleitet die Öko-Modellregion Günztal den Weg der alten Sorten zurück bis in die heimischen Ladentheken. (AZ)