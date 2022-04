Wer hat den schönsten Maibaum im Landkreis Neu-Ulm? So machen Sie mit

Illertisser Zeitung und Neu-Ulmer Zeitung veranstalten gemeinsam einen Maibaum-Wettbewerb. Wie man mitmachen kann – und was es zu gewinnen gibt.

Sie sind ein Sinnbild des Frühlings und des Brauchtums: Maibäume. In den vergangenen zwei Jahren mussten die Menschen allerdings vielerorts auf den Anblick verzichten. Wegen der Pandemie sahen die meisten Organisatoren davon ab, einen Maibaum aufzustellen oder gar ein Fest auszurichten. Heuer aber soll die Tradition wieder aufleben – und das möchte unsere Redaktion zusammen mit den Leserinnen und Lesern feiern. Die Illertisser Zeitung und die Neu-Ulmer Zeitung suchen den schönsten Maibaum der Region.

Maibaum-Wettbewerb: Bildervoting läuft bis Ende Mai

Ob mit aufwendiger Schnitzerei im Stamm, mit bunten Tafeln, alten Figuren oder grünen Kränzen: Wir freuen uns auf große Maibäume und kleine "Maiele", mit denen manche ihre Liebsten überraschen. Vereine, Gruppen und Privatleute, die am Wettbewerb teilnehmen wollen, schicken ein Foto an redaktion@illertisser-zeitung.de oder redaktion@nuz.de. Bitte nennen Sie Ihren Namen, den Standort des Maibaums und gegebenenfalls den oder die jeweils Verantwortlichen. Einsendeschluss ist Dienstag, 10. Mai.

Und wie geht es dann weiter? Die eingereichten Fotos kommen in ein Bildervoting, das auf den Internetseiten der IZ und der NUZ veröffentlicht wird. Von da an hat jeder und jede die Möglichkeit, den hübschesten Maibaum per Klick oder Fingertipp zu wählen und eine Stimme abzugeben. Das Voting läuft bis Dienstag, 24. Mai, 18 Uhr.

Die Gewinner dürfen mit Freibier feiern

Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen: Wer den schönsten Maibaum im Landkreis Neu-Ulm, im angrenzenden Unterallgäu oder Alb-Donau-Kreis aufgestellt hat, darf den Sieg mit kühlem Bier feiern. Die Memminger Brauerei spendiert für den Wettbewerb 60 Liter "Ulmer Münster – Gulden Classic". Die Fassübergabe findet Ende Mai im Biergarten der "Traube" in Bellenberg statt. Näheres zur Abschlussveranstaltung wird noch bekannt gegeben. So viel sei aber schon verraten: Die Gäste bekommen auch – solange der Vorrat reicht – das eine oder andere Freibier serviert ...

Beim Maibaum-Wettbewerb im Jahr 2019 – danach musste er leider pausieren – überzeugten übrigens die Tiefenbacher und Pfaffenhofer mit jeweils mehr als 1000 abgegebenen Stimmen. Wir sind schon gespannt, wer diesmal vorne liegen wird.