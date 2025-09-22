Icon Menü
Wie kann der Verkehr in Pfaffenhofen optimiert werden?

Pfaffenhofen

Wie kann der Verkehr in Pfaffenhofen optimiert werden?

An einigen Stellen kann die Verkehrssituation in Pfaffenhofen verbessert werden, an anderen Orten ist keine Veränderung nötig. Was eine Überprüfung ergeben hat.
Von Manuela Rapp
    Im Bereich Espach, Volkertshofener Straße und Erbishofener Straße denkt die Marktgemeinde Pfaffenhofen an den Einsatz einer Geschwindigkeitsmessanlage.
    Im Bereich Espach, Volkertshofener Straße und Erbishofener Straße denkt die Marktgemeinde Pfaffenhofen an den Einsatz einer Geschwindigkeitsmessanlage.

    Die Sicherheit und den Verkehrsfluss erhöhen und ebenso die Infrastruktur optimieren – das sind Ziele einer Verkehrsschau, die gesetzlich und regelmäßig vorgeschrieben ist. So fasst es das Online-Lexikon Wikipedia zusammen. In Pfaffenhofen war es Ende Juli wieder so weit. Die Ergebnisse der alle zwei Jahre anberaumten behördlichen Überprüfung der Ausstattung der Straßen in der Kommune wurden in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses beraten.

