An der Ortsumfahrung entsteht ein neues Streusalzlager

Am westlichen Ortsrand von Babenhausen befand sich einst eine Salzlagerhalle. Wegen schlechter Bausubstanz musste diese jedoch im Jahr 2008 entfernt werden. Das Problem: Für den Winterdienst schreibt das Salzmanagement der Bayerischen Straßenbauverwaltung vor, dass in ganz Bayern flächendeckend Stützpunkte für die Streugutversorgung vorhanden sein müssen. Das Staatliche Bauamt Kempten hat sich deshalb dazu entschieden, im Zuge der neuen Ortsumfahrung Babenhausen ein neues Streugutlager zu bauen.

Baumaßnahmen bei Babenhausen beeinträchtigen den Straßenverkehr nicht

Das Streugutsilo inklusive Soletank soll sich an der Staatsstraße 2020 befinden, genauer im Bereich des nördlichen Kreisverkehrs der neuen Ortsumfahrung. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 13. November, und werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres dauern. Der Straßenverkehr auf der Staatsstraße werde dadurch zwar nicht beeinträchtigt, heißt es in einer Mitteilung des Bauamts. Die Benutzung des Radwegs und des Wanderparkplatzes könne jedoch zeitweise eingeschränkt sein.

Das neue Salzlager soll künftig über den Wanderparkplatz angefahren und über den nördlichen Kreisverkehr der Ortsumgehung Babenhausen verlassen werden. Dadurch können die Winterdienstfahrzeuge schnell und unkompliziert beladen werden und das öffentliche Straßennetz anschließend räumen und streuen.

Für das neue Streugutlager mussten vorab verschiedene Bodenuntersuchungen sowie statische Berechnungen durchgeführt werden, teilt das Staatliche Bauamt Kempten mit. Der örtliche Boden sei torfhaltig und somit nur wenig tragfähig. Für das Fundament werde man daher eine Tiefgründung herstellen, damit die Lasten des Silos auf den tief liegenden und tragfähigen Untergrund übertragen werden.