Bezirksmusikfest 2024: Wie stemmt eine kleine Kapelle ein so großes Event?

Das Bezirksmusikfest im Bezirk 6 Memmingen findet 2024 in Winterrieden statt. Die Planung läuft seit Wochen - und das Programm steht. Jetzt sind Freiwillige gefragt.

Vor acht Jahren hat die Musikkapelle Winterrieden das 55. Bezirksmusikfest im Bezirk 6 Memmingen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) ausgerichtet. "Damals mussten wir für den Blasmusik-Cup in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen ein sehr großes Festzelt aufstellen und haben deshalb auch gleich diesen Höhepunkt im ASM-Bezirk organisiert", erinnert sich Vorsitzender Michael Sailer. Dass die Winterrieder Musikanten jetzt auch das 58. Bezirksmusikfest veranstalten, hat einen besonderen Grund: Heuer feiert das Blasorchester seinen 100. Geburtstag.

Schon seit Wochen laufen die Vorbereitungen. So konnte das Blasorchester mit etwa 25 Aktiven bei der Bezirksjahresversammlung in Babenhausen Ende Januar das komplette Programm präsentieren. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich auf Flyern, Bierfilzen und Servietten informieren. Schließlich starten die Feierlichkeiten bereits am Samstag, 16. März, um 20 Uhr mit einem Festabend in der Veranstaltungshalle des Babenhauser Schulzentrums. Die traditionell zum Bezirksmusikfest gehörenden Wertungsspiele finden von Samstag bis Sonntag, 13. bis 14. April, in der Babenhauser Dreifachturnhalle statt. Das Festwochenende steigt dann von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juni.

Wie bereitet sich Winterrieden auf das Bezirksmusikfest 2024 vor?

"Beim Bezirksmusikfest im Jahr 2016 haben wir ein fünftägiges Fest organisiert", blickt Vorsitzender Michael Sailer zurück. "Das war schon anstrengend, aber wir haben es geschafft." Mit einem dreitägigen Festwochenende gestalte man den zeitlichen Rahmen diesmal kleiner und komprimierter. Das Programm werde aber nicht weniger attraktiv und spannend sein. Dass der kleine Musikverein Winterrieden so ein großes Event nicht allein bewältigen kann, ist Sailer und seinem Vorstandsteam durchaus bewusst. Aber sie sind zuversichtlich: "Vor acht Jahren haben wir nur die Feuerwehr eingebunden und es hat prima geklappt. Diesmal beziehen wir alle örtlichen Vereine mit ein. Natürlich werden diese wie beim alljährlichen Dorffest anteilmäßig auch am Gewinn beteiligt."

Außerdem sagt der Vorsitzende: "Um unser kleines Dorf von seiner schönsten Seite zu präsentieren, hoffen wir auf eine breite Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger." Um vorab einen Überblick über die Zahl und den Einsatzbereich der Helferinnen und Helfer zu erhalten, werden in den nächsten Tagen Listen im Dorf verteilt. Dort kann jeder – ob Jung oder Alt – eintragen, an welchen Festtagen oder Abenden er sich einbringen kann und möchte – ob beim Zeltaufbau, in der Küche, bei der digital ablaufenden Bestellung von Getränken und Essen, deren Ausgabe oder auch bei Spül- und Aufräumarbeiten und anderen wichtige Diensten. Zur Feier seines 100. Geburtstags wird der Musikverein Winterrieden außerdem eine Festzeitung drucken lassen. Sie wird in einer Auflage von 45.000 Stück in den Unterallgäuer Haushalten verteilt.

Bezirksmusikfest 2024 in Winterrieden: Das Programm steht schon

Für das Festwochenende von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juni, werde an der Kellmünzer Straße ein Festzelt aufgestellt, das 2500 Personen Platz bietet. An diesem Standort am westlichen Ortsrand sind auch ausreichend Parkplätze vorhanden, sagt der Vorsitzende. Den Auftakt bildet am Freitag, 7. Juni, der traditionelle Blasmusik-Cup, bei dem fünf Musikkapellen um den Pokal kämpfen. Die Aftershowparty begleitet der Musikverein Osterberg. Am Samstag, 8. Juni, wollen die Gruppen Alpenblech, Muckasäck und Dorfheilige erstklassige Blasmusik auf der Bühne präsentieren.

Der Sonntag, 9. Juni, startet um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin. Ab 10 Uhr spielt der Musikverein Babenhausen zum Frühschoppen im Festzelt auf. Um 13 Uhr treffen sich die Musikkapellen des ASM-Bezirks zum Gemeinschaftschor und anschließendem Festumzug. Dieser bewegt sich vom Gebiet östlich des Sportplatzes in Richtung Rathaus und über die Hauptstraße zum Festzelt. Dort spielt die Weinrieder Blasmusik zum Einzug der Fahnenabordnungen. Um 19 Uhr lässt die Musikkapelle Kirchhaslach das Bezirksmusikfest ausklingen. Genauere Informationen zu Programm und Tickets gibt es im Internet unter www.bmf2024.de.