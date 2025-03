Kaminbrand: Metzgermeister verhindert größeres Feuer durch Räucherofen

Am späten Montagnachmittag hat sich in der Metzgerei in der Hauptstraße in Winterrieden ein Kaminbrand ereignet. Nach einem zehn­tägigen Betriebsurlaub liefen die Vorbereitungen für den kommenden Arbeitstag, berichtet die Polizei. Dabei wurde der Räucherofen ordnungsgemäß mit trockenen Hackschnitzeln bestückt, entzündet und verschlossen. Kurze Zeit später entwickelte sich durch die Glut und die entstehende Hitze ein Kaminbrand, den der anwesende Metzgermeister entdeckte. Nach Absetzen des Notrufs begann er mit ersten Löschversuchen und konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindern.

Die kurz darauf eintreffenden Feuerwehren löschten den Brand vollständig und belüfteten das Erdgeschoss, in dem sich Laden und Gaststätte befinden. Personen kamen nicht zu Schaden. Am Einsatz waren die Feuerwehren Winterrieden, Klosterbeuren und Babenhausen mit insgesamt 50 Einsatzkräften beteiligt. Der Sachschaden am Ofen wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. (AZ)