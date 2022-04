Winterrieden

12:00 Uhr

Turnhallensanierung und andere Projekte: Winterrieden legt Etat für 2022 fest

In die seit Jahren geplante Generalsanierung der örtlichen Turn- und Festhalle wird die Gemeinde Winterrieden heuer das meiste Geld stecken.

Drei große Vorhaben hat die Gemeinde Winterrieden in diesem Jahr. Sie hat ihre Finanzplanung danach ausgerichtet - und muss Schulden machen.

Von Claudia Bader

Die seit Jahren geplante Generalsanierung der Turn- und Festhalle ist das Projekt, in das die Gemeinde Winterrieden heuer am meisten Geld stecken wird. Aber auch der Umbau und die Erweiterung des Kindergartens sowie der Ausbau der Rosenstraße sind mit beachtlichen Ausgaben verbunden. Aufgrund dieser Investitionen sei eine Kreditaufnahme in Höhe von rund 686.200 Euro notwendig, informierte Bürgermeister Hans-Peter Mayer bei den Haushaltsberatungen. Damit erhöhe sich der gemeindliche Schuldenstand zum Jahresende voraussichtlich auf etwa 860.800 Euro. Das entspricht pro Einwohner 893 Euro und liegt weit über dem für 2019 errechneten Landesdurchschnitt von 536 Euro.

