Winterrieden

17:30 Uhr

Winterrieden baut sein Nahwärmenetz aus

Lokal 68 Grundstücke werden in Winterrieden bereits mit Nahwärme versorgt. Durch den Ausbau des Leitungsnetzes können nun weitere 110 Haushalte angeschlossen werden.

Von Claudia Bader

Der Einsatz von regenerativen Energien ist in aller Munde und aktueller denn je. Auch in der Gemeinde Winterrieden gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung. Rund zwei Jahre nach Beginn der Leitungsverlegung sind mittlerweile 68 Grundstücke an das Netz der Ruef Nahwärme GmbH angeschlossen. Nun möchte die Gemeinde das Nahwärmenetz bis Ende 2023 weiter ausbauen.

