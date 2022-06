Zeuge stoppen betrunkenen Autofahrer in Winterrieden

Ein Auto fährt auf der B300 zwischen Babenhausen und Winterrieden in Schlangenlinien, stößt gegen eine Verkehrsinsel und streift einen entgegenkommenden Pkw.

Aufmerksame Zeugen haben am Freitagabend nach einem Unfall bei Winterrieden verhindert, dass ein betrunkener Mann seine Autofahrt fortsetzt. Wie die Polizei mitteilt, stoppten die Zeugen den 72-Jährigen gegen 17 Uhr in Winterrieden. Zuvor hatten sie beobachtet, wie der Mann auf der B300 zwischen Babenhausen und Winterrieden in Schlangenlinien fuhr. Dabei stieß das Auto gegen eine Verkehrsinsel, beschädigte einen Straßenbegrenzungspfosten und streifte ein entgegenkommendes Auto. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Unfall auf der B300 bei Winterrieden: etwa 4000 Euro Sachschaden

Ein Alkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von mehr als 1,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro. Gegen den 72-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)