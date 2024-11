Hübsche Schnee-Episode im Landkreis

Scheegestöber im Spätherbst: Ein Kaltluftvorstoß hat den Landkreis Neu-Ulm am Freitag und Samstag in den ersten Schnee gehüllt. Nach etlichen Nebelwochen setzte die Sonne am Samstag der weißen Landschaft das i-Tüpfelchen auf. Wilhelm Schmid hat die Stimmung beim Vöhlinschloss in Illertissen mit der Kamera eingefangen. Am Sonntag, 24. November, exakt einen Monat vor Heiligabend war die Pracht schon wieder abgetaut. Hoffentlich kein Omen für das Wetter an Weihnachten. (kam/wis)

