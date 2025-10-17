"Wirtshausakademie": Erster Musikantenstammtisch im Vöhringer Trachtenheim geglückt

Am Ende läuft es auf eine Frage zu: Lässt sich das verstetigen? Denn dass der Bedarf nach solchen Gemeinschaftserlebnissen besteht, das hat dieser Abend im Vöhringer Trachtenheim eindrucksvoll bestätigt. Einen Platz aussuchen, das Instrument auspacken, und dann in lockerer Runde einfach mal loslegen und gespannt sein, was der Abend so bringt. Ohne Leistungsdruck, ohne Noten, nur nach Gehör und aufbauend auf dem eigenen Können.

Ja gut, einen Dirigenten gibt es dann doch, wobei Christoph Lambertz von der in Krumbach ansässigen Beratungsstelle für Volksmusik gleich noch weitere Rollen einnimmt: Er ist Motivator, Vorsänger und -spieler, selbst Musiker und wäre gerne auch noch Geburtshelfer. Seinen Vorstellungen nach sollten sich überall in der Region musizierende Stammtische zusammenfinden, die dann nicht allein der Lebensfreude förderlich wären, sondern gleichzeitig noch der Pflege der regionalen Volksmusiktraditionen.

Bei der „Wirtshausakademie“ soll in lockerer Runde einfach drauflos musiziert werden

„Wirtshausakademie“ nennt sich das Format, das Lambertz im Rahmen seiner Tätigkeit als Volksmusikberater des Bezirks Schwaben bereits an mehreren Orten eingeführt hat. In Vöhringen gastiert er damit zum ersten Mal und kommt gleich gut voran. Aber es sind ja auch versierte Amateurmusiker, in der Stärke eines guten Dutzends im Raum versammelt und Instrumente in ordentlicher Spanne vertreten: von Tuba bis Gitarre, von Harmonika bis Flügelhorn und Kontrabass.

Und bei der Stückauswahl hat er darauf geachtet, dass die Melodien eingängig und die Texte zum spontanen Mitsingen geeignet sind. Denn auf die kurze Probe soll ja immer gleich der Vortrag folgen, damit auch die knapp dutzendfache Zuhörerschaft was von dem Abend hat und sich womöglich gesanglich einbringen kann. Vater, Mutter und Tochter Loose am Nachbartisch haben sich die Texte dann rasch auf ein Smartphone geladen, was die Sache erleichtert. Eigentlich ein Format, das in Wirtshäuser gehört, wie ja bereits der Titel besagt. So wie wo? Vielleicht noch in der Bilderbuch-Heimatwelt im Bayerischen Fernsehen, aber nirgendwo real in der Gegend. „Fehlanzeige“, meint Horst Müller, der als Mitglied der Trachtengruppe Burlafingen gewiss den Überblick hat und die Gründe dafür kennt.

Zum einen, weil das für Wirte umsatzmäßig nicht sonderlich lukrativ ist, vermutet er. Einen weiteren Grund sieht er in inneren Hemmnissen der Musizierenden selbst. Wer als „Alleinspieler“ bereits gut vorangekommen sei, sei noch lange nicht in der Lage, in der Gruppe zu musizieren. Der Geräuschpegel und überhaupt die neuartige Situation könnten Blockaden auslösen: „Reine Kopfsache“ sei das, befindet Müller.

Welche Hindernisse die „Wirtshausakademie“ überwinden muss

Karl Egl ist für den Abend bis aus Nördlingen angereist, aus Neugierde und weil er mal was ausprobieren wolle: lustbetontes Spiel ohne Notenkorsett und in gemütlichem Rahmen. Üblicherweise spielt er in einem Posaunenchor, „da muss man immer ganz genau spielen“. Und jetzt? „Muss ich mich sehr konzentrieren, um da reinzukommen“, stellt er nach den ersten Stücken mit ziemlichem Erstaunen fest. Die Freiheit des Spontanen hat also ihren Preis. Ist das ein weiterer Grund, warum es keine volksmusizierenden Stammtische mehr gibt? Christoph Lambertz unternimmt Vieles, um die Schwelle zum Mitmusizieren niedrig zu halten. Er singt Melodiebögen vor, lobt und lockt und hat sämtliches Tadelige kurzerhand aus seinem Repertoire gestrichen: „Wir probieren es einfach mal“, gehört zu seinen Standardformulierungen. Als er nach über einer Stunde den „Jägermarsch“ ankündigt, ist der Stammtisch eigentlich längst gegründet, innerlich zumindest.

Doch der Realitätscheck spricht dagegen. Obwohl bereits 2019 ins Leben gerufen, sei es noch nirgends gelungen, die „Akademie“ in die Eigenständigkeit zu entlassen. Zu verstetigen schon, aber nur, wenn er vor Ort mit dabei ist. Soll heißen: Auch ein Musikantenstammtisch benötigt gewissermaßen einen Dirigenten, der die Sache in die Hand nimmt, passende Stücke aussucht, mit seinem Charisma Mitstreiter einfängt und bindet.

Nicht mal bei den Trachtenvereinen selbst gelingt es, Mitglieder in lockerer Runde zum gemeinsamen Musizieren zu versammeln. Doch bei Petra Ritter, Vorständin bei den gastgebenden Vöhringer Trachtlern, hat der erste Probelauf etwas ausgelöst. „Vielleicht haben wir der Musik zu wenig Augenmerk geschenkt“, gibt sie sich selbstkritisch. Ein Bedürfnis danach sei jedenfalls zu verspüren. Mal abwarten, ob etwas Regelmäßiges daraus entwächst.