Bürger in Witzighausen machen sich große Sorgen um den Dorfladen

Ein Mann fragt auf der Bürgerversammlung, ob die Stadt den angeschlagenen Dorfladen in Witzighausen unterstützen kann. Die Bürgermeisterin gibt eine Antwort.

Viele Witzighauser Bürgerinnen und Bürger sind besorgt um ihren Dorfladen – das machte ein Redner am Donnerstagabend in der Bürgerversammlung des Ortsteils deutlich. Wie berichtet steht es derzeit schlecht um den kleinen Supermarkt. „Es wäre schlimm, wenn er zumachen müsste“, sagte der Mann und stellte die Frage: „Kann die Stadt nicht eingreifen und den Laden unterstützen?“