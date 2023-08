Witzighausen

vor 18 Min.

Feldkreuz im Blumenmeer: Frau aus Witzighausen kümmert sich um eine Oase

Rosi Rainer hegt und pflegt das von ihr geschaffene bunte Fleckchen am Waldrand in Witzighausen. Dass es im Moment grünt und blüht, stimmt sie fröhlich.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Es ist heiß an diesem Tag, die Sonne brennt vom Himmel, Pflanzen und Blumen brauchen Wasser. Rosi Rainer packt Gießkannen und größere Behältnisse voller Wasser in den Kofferraum ihres Autos und macht sich auf den Weg. Ihr Ziel ist ein großes Feldkreuz am Ortsrand von Witzighausen, nördlich der Wullenstetter Straße. Dort wuchtet sie die Wasserbehälter aus dem Wagen und macht sich ans Werk. Rund um das große dunkle Kreuz breitet sich ein Blütenmeer aus, in dem es summt und brummt. Bienen, Schmetterlinge und allerlei Insekten bedienen sich an der Nahrung und sorgen mit ihrem Besuch bei den Blumen gleichzeitig dafür, dass es wieder neue Nahrung gibt. Es ist ein blühendes Kleinod.

Rosi Rainer lächelt und sagt: "Mein Werk." Sie fügt aber ganz schnell hinzu, dass ihre Männer bei den schweren Arbeiten geholfen hätten. Ihre Männer - das sind der Ehemann und drei Söhne. Das Feldkreuz am Rande des Ortsteils von Senden hat eine lange Tradition. "So lange ich mich erinnern kann, steht es an diesem Platz", erzählt Rosi Rainer. "In den 60er-Jahren war es altersschwach geworden. Der Witzighauser Schreiner Johann Baur zimmerte ein neues Kruzifix, die Figur Jesu wurde gekauft." Der Frau ist es zu verdanken, dass dieser Platz rund um das Kreuz ein Blumenparadies geworden ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

