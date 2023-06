Straße zwischen Witzighausen und Holzschwang ist noch länger gesperrt

Die Bauarbeiten westlich von Weißenhorn dauern voraussichtlich eine Woche länger. Das Bauamt begründet das unter anderem mit Missachtungen der Sperrungen.

Seit Anfang Mai werden mehrere Straßen westlich von Weißenhorn saniert. Anwohnerinnen und Anwohner müssen teilweise lange Umwege auf sich nehmen, der Frust und die Verwirrung sind groß. Das Ende der Arbeiten ist eigentlich schon in Sicht. Doch das Staatliche Bauamt Krumbach hat am Dienstag angekündigt, dass die letzte Bauphase um eine Woche verlängert wird. Die Behörde macht dafür in erster Linie Menschen verantwortlich, die sich nicht an die Beschilderung halten.

Einige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer hätten die Sperrungen missachtet, teilt das Bauamt mit. Deshalb seien die Mitarbeiter der ausführenden Firmen wiederholt erheblich gefährdet worden. "Dadurch wurde nicht nur der kontinuierliche Bauablauf empfindlich gestört, sondern auch die Qualität der Bauarbeiten hat gelitten", heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem seien bei den Fräsarbeiten untere Asphaltschichten freigelegt worden. Bei diesen seien weitergehende Sanierungen erforderlich.

Dieser Umleitungsplan zeigt die Sperrung westlich von Weißenhorn, zwischen Holzschwang und Witzighausen. Foto: Staatliches Bauamt Krumbach

In die Bauzeit hat das Bauamt nach eigenen Angaben bereits einen zeitlichen Puffer eingerechnet. Trotzdem kündigt die Behörde für eine der betroffenen Strecken nun eine Bauzeitverlängerung an und begründet diese insbesondere mit der Missachtung der Sperrungen. In Abstimmung mit der Firma, die den Bau ausführt, konnte die Sperrung so gesteuert werden, dass nur noch die Strecke der Staatsstraße 2029 zwischen Holzschwang und Witzighausen länger gesperrt bleiben muss, und zwar bis voraussichtlich Freitagabend, 7. Juli. Die Straße ist ab dem Gewerbegebiet Junkeräcker in Hittistetten bis zum südlichen Kreisverkehr bei Holzschwang blockiert.

Die Straße zwischen Aufheim und Holzschwang wird planmäßig fertig

Die Umleitung von Neu-Ulm nach Weißenhorn verläuft in beide Richtungen über Pfaffenhofen und Holzschwang. Wer von Witzighausen nach Neu-Ulm will, wird über Senden umgeleitet. Die Straße von Aufheim nach Holzschwang inklusive des Kreisverkehres bei Holzschwang wird nach Angaben des Staatlichen Bauamts voraussichtlich wie geplant noch am Freitag, 30. Juni, fertig. Die Strecke soll im Laufe des Spätnachmittags für den Verkehr freigegeben werden.

Darüber hinaus bleibt die Einmündung der Straße nach Hausen von der Kreisstraße NU3 Aufheim–Holzschwang noch gesperrt. Der Verkehr wird an der Stelle über den Kreisverkehr bei Aufheim Richtung Gerlenhofen umgeleitet. Ebenso bleibt der Parkplatz an der Staatsstraße 2019 vor Witzighausen (von Weißenhorn aus gesehen) gesperrt. Die Umleitung des Geh- und Radverkehrs ist laut Mitteilung des Bauamts kleinräumig ausgeschildert. (roki, AZ)

