13:39 Uhr

Marienstraße wird für Dorffest in Witzighausen gesperrt

Für das Dorffest in Witzighausen wird die Marienstraße teilweise gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

In Witzighausen wird am Wochenende gefeiert. Damit das klappt, gibt es am Samstag und Sonntag eine Straßensperrung.

Anlässlich des Dorffestes Witzighausen sperrt die Stadt Senden am kommenden Wochenende einen Teil der Marienstraße. Das Fest wird am Samstag, 29. Juli, und Sonntag, 30. Juli, im Teilabschnitt zwischen der Illerberger Straße und der Weißenhorner Straße (Pfarrgarten) gefeiert. Die Marienstraße wird in der Zeit von Samstag, 9 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Verkehr wird während dieser Zeit über die Illerberger Straße, den Bahndammweg beziehungsweise die Dahlienstraße, und Veilchenstraße umgeleitet. Die Bushaltestelle „Marienstraße“ entfällt an den genannten Tagen, informiert die Stadt Senden weiter. Ersatzweise kann die Bushaltestelle „Dahlienstraße“ genutzt werden. (AZ)

