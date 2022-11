Senden

06:00 Uhr

Rund und aus dem 3D-Drucker: Dieses Haus soll in Witzighausen entstehen

So soll das 3D-Einfamilienhaus der Firma Rupp Gebäudedruck in Witzighausen einmal aussehen.

Plus Im Kern des Sendener Stadtteils soll ein Einfamilienhaus gedruckt werden. Es fällt vor allem durch seine ungewöhnliche Form auf und wird mit weit Größerem verglichen.

Dass Häuser gedruckt werden können, ist im Landkreis Neu-Ulm inzwischen den meisten bekannt: In Wallenhausen steht schließlich das erste Mehrfamilienhaus Europas aus dem 3D-Drucker, das von den Firmen Rupp und Peri hergestellt wurde. Viele Bürgerinnen und Bürger sind seitdem alleine wegen dieses Gebäudes in den Weißenhorner Ortsteil gefahren. Nun soll ein weiteres Exemplar aus dem Drucker in Witzighausen entstehen - jedoch in völlig anderer Form.

