Woher kommen die Unterschiede bei den Betreuungskosten in Krippe und Kindergarten?

Ab 1. September müssen viele Eltern tiefer in die Taschen greifen, mehrere Städte und Gemeinden haben die Betreuungskosten für Kindergärten und Krippen angehoben. Der Grund ist überall gleich: Die Kosten für die Kommunen steigen, einen Teil der zusätzlichen Aufwendungen sollen die Familien übernehmen. In Illertissen scheiterten Elternbeiräte mit einer Petition, der Stadtrat stimmte für die höheren Beiträge. Eine Mutter aus Illertissen kritisiert die Argumente der Stadt. Bürgermeister Jürgen Eisen verweist auf die Lage – und verrät, welche Lösung ihm am liebsten wäre und warum sie nicht kommen wird.
Illertissen
