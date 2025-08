„Dachte erst, es wäre ein großer Hund“: Frau trifft im Illertal auf Wolf

Die Sichtung eines Wolfes im Grenzgebiet zwischen dem Unterallgäu und dem württembergischen Illertal sorgt weiter für Gesprächsstoff. Am Donnerstag hatte das Landesamt für Umwelt (LfU) den Eingang einer Videoaufnahme vom 20. April bestätigt, die einen Wolf zeigt. Nun hat sich die Urheberin des Videos bei unserer Redaktion gemeldet. Sie hatte das Tier am Ostersonntag gegen 22 Uhr in Buxheim gesehen.

