Alte Landmaschinen rattern beim "Stoppelfest" in Wullenstetten

Beim Oldtimer-Treff in Wullenstetten erleben die Besucher eine historische Dreschmaschine in Aktion. Zudem zeigen zahlreiche Besitzer ihre betagten Fahrzeuge.

Mehrere Hundert Auto- und Traktorenfans haben am Samstag und Sonntag ihre liebevoll instand gehaltenen Gefährte in Wullenstetten ausgestellt. Beim "Stoppelfest" des örtlichen Oldtimer- und Traktorenvereins gab es für die Besucherinnen und Besucher sowohl alte Landmaschinen, als auch Autos und einige Zweiräder zu entdecken. Außerdem durften sie unter anderem die historische Dreschmaschine des Vereins in Aktion bewundern oder die PS-Leistung ihrer Bulldogs testen lassen. Die ersten Oldtimerbesitzer reisten bereits am Samstag an, sonntags zog es dann zahlreiche weitere Auto-Interessierte auf die Wiese am Wullenstetter Ortsrand.