Feneberg ist eröffnet: Wullenstetten hat einen neuen Supermarkt

Plus Der Lebensmittelmarkt ist das erste Gebäude im Wohngebiet "Am Stadtpark" in Wullenstetten, das nun bezogen ist. Eine Poststelle geht auch bald in Betrieb.

Von Angela Häusler

Schon morgens um 8 ist der Parkplatz gut gefüllt gewesen am Eröffnungstag des Feneberg-Markts im Sendener Ortsteil Wullenstetten. Es ist das erste Gebäude im Wohngebiet „Am Stadtpark“, das nun bezogen ist. Backwaren, Käse- und Wurst, Obst- und Gemüse sind die ersten Waren, die nahe dem Eingang auf die Kundinnen und Kunden warten.

