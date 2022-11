Geparktes Auto in Wullenstetten angefahren: 1500 Euro Schaden

Eine unbekannte Person beschädigt mit ihrem Fahrzeug einen Audi in der Max-Planck-Straße in Wullenstetten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Auf 1500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der an einem geparkten Auto in Wullenstetten entstanden ist. Wie die Polizei mitteilt, wurde der schwarze Audi A6 am Mittwoch im Zeitraum zwischen 9 und 12 Uhr im Bereich der Max-Planck-Straße angefahren. Der Wagen stand am rechten Fahrbahnrand. Die bislang unbekannte Person, die den Unfall verursacht hat, touchierte mit ihrem Wagen die vordere Stoßstange des Audi und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Hinweise von Zeuginnen und Zeugen nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)