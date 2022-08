Großes Oldtimer-Fest am Wochenende in Wullenstetten

Die Oldtimerfreunde Wullenstetten planen das "Stoppelfest" für 400 Teilnehmer. Am Wochenende gibt es Blasmusik, Baumstammziehen und historisches Dreschen.

Nach dreijähriger Pause veranstalten die Wullenstetter Traktoren- und Oldtimerfreunde am kommenden Wochenende wieder ein großes Oldtimertreffen: Diesmal steigt ein „Stoppelfest“ im Süden des Ortsteils. Auf einem Feld nahe dem Illerberger Weg zwischen Wullenstetten und dem Natursee soll die Oldtimersause steigen, zu der die Veranstalter circa 400 Oldtimerfans mit ihren liebevoll gepflegten Karossen erwarten.

„Wir rechnen mit ähnlich vielen Teilnehmern wie beim letzten Mal im Jahr 2019“, berichtet Vereinsvorsitzender Andreas Harder. Am Sonntag wartet ein unterhaltsames Programm auf die Besucher, die den Platz übrigens bei freiem Eintritt besichtigen können.

Beim Oldtimer-Treffen kann man die Motorleistung des Traktors prüfen lassen

Die Wullenstetter Motoren-Fans haben für ihresgleichen gleich mehrere Attraktionen vorbereitet: Wer mag, kann den eigenen Traktor bei der Motorleistungsprüfung mit Zapfwellenbremse prüfen lassen. Denn die angegebene PS-Zahl und die tatsächliche Leistung können stark voneinander abweichen, weiß Harder: „Wir hatten schon einen, der sollte 25 PS haben, aber tatsächlich waren es nur sieben.“

Wie leistungsstark die Maschinen sind, können die Teilnehmer auch beim Baumstammziehen testen, das am Sonntag geboten ist. Außerdem werden die Oldtimerfreunde den vereinseigenen, historischen Dreschwagen zum Einsatz bringen und vorführen, wie vor rund 100 Jahren das Getreide maschinell gedroschen wurde. Solche Maschinen sind heute längst durch Mähdrescher ersetzt.

Dem Erhalt solcher Gefährte haben sich die mittlerweile 86 Vereinsmitglieder verschrieben, die mit ihren Autos und Traktoren auch selbst immer wieder an Treffen in anderen Orten teilnehmen.

Los geht das Stoppelfest bereits am Samstag, wenn die ersten Teilnehmer in Wullenstetten anreisen. Für Verpflegung ist schon da gesorgt, die Besucher nehmen in kleinen Zelten Platz. Sonntags dann ist ab 10 Uhr Blasmusik mit der Harmonia Wullenstetten geboten. Verein und Helfer hoffen nun natürlich auf schönes Wetter am Festwochenende, denn bekanntlich lassen sich viele Oldtimerbesitzer von Regengüssen von ihren Spazierfahrten abhalten. „Das Fest findet aber auf jeden Fall statt“, so Vereinschef Harder.