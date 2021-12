Katja Ölberger ist Vorsitzende von "Einkaufen auf dem Bauernhof"

In der Fördergemeinschaft haben sich Direktvermarkter aus ganz Deutschland zusammengeschlossen. Die Wullenstetter Landwirtin hat nun den Bundesvorsitz übernommen.

Katja Ölberger ist die neue Bundesvorsitzende der Fördergemeinschaft „Einkaufen auf dem Bauernhof“. Die 36-jährige Landwirtin aus Senden im Landkreis Neu-Ulm wurde einstimmig und für die nächsten zwei Jahre an die Spitze der Fördergemeinschaft gewählt, die bundesweit die Interessen der direktvermarktenden Bauernhöfe und Bauernmärkte vertritt.

Katja Ölberger betreibt mit ihrer Familie einen Ackerbaubetrieb im Nebenerwerb mit Schwerpunkt Kartoffeln und Direktvermarktung im Hofladen. „Einkaufen auf dem Bauernhof ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagt Katja Ölberger. Als langjähriges Mitglied bei „Einkaufen auf dem Bauernhof“ lebe sie dies „mit voller Leidenschaft“.

Katja Ölberger: Fördergemeinschaft der Direktvermarkter soll sichtbarer werden

„Die Fördergemeinschaft ist eine unverzichtbare Plattform für uns Direktvermarkter und ein hilfreiches Netzwerk“, sagt die Landwirtin. Die Direktvermarkter-Konferenz in Bayern, die in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Bauernverband jährlich durchgeführt wird, sei das beste Beispiel, um die Betriebe in fachlichen Themen zu unterstützen und persönlich für ihren Austausch ihrer Erzeugnisse zu vernetzen. „Mein Wunsch ist es, Einkaufen auf dem Bauernhof für die Direktvermarkter noch weiter in die Fläche zu bringen, das Logo von ‚Einkaufen auf dem Bauernhof‘ soll bekannter und sichtbarer werden." (AZ)