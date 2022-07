Opferstock aus Kirchenwand gerissen: wenig Beute, aber großer Schaden

Gewaltsam verschaffen sich unbekannte Personen Zutritt zur Kirche in Wullenstetten und entwenden den Opferstock. Doch dieser war nahezu leer.

Bei einem Einbruch in die Kirche Mariä Verkündigung in Wullenstetten haben bislang unbekannte Personen einen immensen Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter in der Nacht auf Sonntag in das Gotteshaus ein und entwendeten den Opferstock. Sie verschafften sich demnach durch die Eingangstür gewaltsam Zutritt und rissen den Opferstock aus der Wand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Die Beute fällt allerdings sehr gering aus: Der Opferstock war nahezu leer. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Rufnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)