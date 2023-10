TSV Senden gegen Oberroth: Schlägerei bei Fußballspiel mit vier Verletzten

Übles Nachspiel beim Sonntagsderby TSV Senden gegen SV Oberroth: Bei einer Schlägerei an Eingang zur Spielerkabine werden vier Personen verletzt.

Ein Vorfall nach einem Fußballspiel beschäftigt die Polizei in Senden. Am späten Sonntagnachmittag ist es nach der Partie der Kreisliga B Iller zwischen dem TSV Senden und dem SV Oberroth in der Sporthalle in der Lange Straße beim Eingang zur Spielerkabine zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach Polizeiangaben waren mehrere Spieler beider Mannschaften daran beteiligt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mindestens vier Personen leicht verletzt.

Zur genauen Klärung des Sachverhaltes und der Ursache der Auseinandersetzung sind weitere umfassende Ermittlungen durch die Polizeistation Senden erforderlich. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)