Wie der RSV Wullenstetten einen Rücktritt in einen Ruck ummünzte

Immer wieder tun sich Vereine bei der Vorstandsnachfolge schwer. Der RSV Wullenstetten hat einen Weg gefunden, dieses existenzgefährdende Problem zu lösen.

Helmut Herchel verkörpert eine Einstellung, worin der Begriff "Vereinsfamilie" eine große Bedeutung hat. In jungen Jahren hat er beim RSV Wullenstetten gekickt, schließlich im Verein erste Funktionen übernommen. Seine lange Ehrenamtskarriere führte ihn zwei Mal bis ganz an die Spitze des Traditionsvereins mit seinen knapp 900 Mitgliedern. Vergangenen Mai ist er vom Vorsitz zurückgetreten. Herchel, 71, konnte nicht mehr. „1. Vorstand: unbesetzt. Wird gesucht“: So steht es seither auf der Website des RSV an entsprechender Stelle. Alarmierende Worte für den Verein.

Ohne Nachfolger droht einem Verein wie dem RSV das Aus

Herchel selbst hatte in der Mitgliederversammlung vor einem Jahr in drastischen Worten ausgemalt, was passieren könnte, sollte seine Nachfolge ungeregelt bleiben: die Liquidation, bestenfalls eine Fusion mit einem anderen Verein. Ende Gelände. Feierlichkeiten zum Hundertjährigen, das 2026 ansteht, würden sich erübrigen.

Ein halbes Jahr ist seit Herchels Rücktritt vergangen. Treffen im RSV-Heim mit den verbliebenen Vorstandsmitgliedern Steffen Baumgartner und Rita Stoll und auch einem "Neuen": Andreas Henss. Rasch wird klar: Für die Mitglieder deutet sich ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk an. Vor einem sitzt das künftige Führungstrio, sofern es bei der im Frühjahr anstehenden Mitgliederversammlung gewählt wird. Was eine Formsache sein dürfte.

Herchels Warnung, die ein Hilferuf war, blieb damals ohne Echo. Doch sein endgültiger Rückzug hat etwas in Bewegung gebracht. "Wir mussten uns eine neue Aufgabenverteilung überlegen", sagt Baumgartner, "denn allen war klar: Das kann niemand alleine leisten, was Helmut geleistet hat". Der Ruheständler habe beim RSV einen Fulltime-Job ausgefüllt. "Das war ja auch bequem für den Rest", benennt Henss die Kehrseite. "Das hat andere wohl sogar abgeschreckt, mögliche Nachfolger hatten Angst vor der Riesenaufgabe", wird Stoll noch deutlicher.

Reformprozess im RSV Wullenstetten

Die positive Seite von Herchels Abgang war, dass dadurch ein interner Reformprozess unaufschiebbar wurde. "Hey, wir müssen das anders organisieren, wir müssen die Aufgaben stückeln und überschaubar machen", das sei nun allen klar gewesen, ist sich die Runde einig. "Manchmal muss man dazu gezwungen werden", so sieht es Baumgartner, der den Vorsitz schultern wird, aber eben nicht mehr mit ganzer Last.

Henss wird ihm als Vize zur Seite stehen und sich schwerpunktmäßig ums Gebäudemanagement und die Infrastruktur kümmern. Stoll bringt ihre kaufmännischen und organisatorischen Fähigkeiten ein. Für die Öffentlichkeitsarbeit stehe auch schon jemand parat, und eine "Buchhaltungsgruppe" sei ebenfalls installiert. Als roter Teppich für den künftigen Kassenwart. Unter den veränderten Bedingungen sei die Bereitschaft unter den Mitgliedern gestiegen, sich einzubringen, hat Baumgartner, beruflich Inhaber und Geschäftsführer einer IT-Firma, zwischenzeitlich festgestellt.

Was im RSV-Maschinenraum somit umgesetzt wird, setzt auf einem allgemeinen Trend auf. Für ehrenamtliches Engagement bestehe durchaus eine Bereitschaft, doch viel eher, wenn es sich um klar projektierte, vielleicht sogar befristete Aufgaben handelt. Baumgartner hat dem Verein außerdem für 2024 eine Zeit zur Konsolidierung verordnet.

Vatertagsfest des RSV Wullenstetten wird wieder stattfinden

Herchel hatte in der fraglichen Versammlung nochmals richtig Vollgas gegeben. Nach der – zwischenzeitlich abgeschlossenen – Sanierung des Sanitärbereichs für die Fußballer wollte er gleich die nächste Großmaßnahme anstoßen: die Sanierung der Gymnastikhalle. Jetzt soll 2024 allenfalls mit der Planung begonnen werden, die Umsetzung aber frühestens im Jahr darauf erfolgen.

Beim Telefonat mit unserer Redaktion wusste Herchel noch nichts von der neuen Entwicklung. Im Laufe des Gesprächs ließ er seine Motive für sein Engagement in Vollzeit durchblicken. Dass er dem Verein selbst Vieles verdanke, "nicht zuletzt viele soziale Aspekte auf- und mitgenommen habe".

Offenbar steht er damit nicht allein. Die Krise habe die Identifikation mit dem Verein eher gestärkt, ist sich die Runde einig, entsprechende Signale aus der Mitgliederschaft deutend. Daher gilt auch das nächste Vatertagsfest als gesetzt. Mit seinem Festzeltbetrieb und seiner immer im Voraus schon ausverkauften Partynacht sei es nicht nur ein Leuchtturm mit Ausstrahlung weit in die Region. "Es fördert auch den Zusammenhalt untereinander und zwischen den Abteilungen", findet Rita Stoll. An beiden Tagen sei immerhin eine 200-köpfige Helferschar im Einsatz. Organisation und Koordination obliege einem eigenen Team. Hier knüpfe man an etwas Bestehendes an.