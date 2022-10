Senden

Wullenstetter wünschen sich mehr Freiheit für Hunde und weniger Unkraut

Plus Auf der Bürgerversammlung im Sendener Stadtteil Wullenstetten wünschen sich die Einwohnerinnen und Einwohner Verbesserungen bei der Bahnanzeige – und mehr Mülleimer.

Von Angela Häusler Artikel anhören Shape

Unkraut auf dem Friedhof, der Bahnhalt und die Hundeverordnung gehörten zu den von Bürgerinnen und Bürgern eingebrachten Themen bei der Bürgerversammlung in Wullenstetten. Rund 50 Zuhörerinnen und Zuhörer waren dazu am Dienstag in die Aula der örtlichen Grundschule gekommen. Applaus erntete ein Redner, der sich gegen die seit 2020 in Senden geltende Hundeverordnung aussprach. Diese sei zu streng, bemängelte er, es sei „eine Verbotsverordnung mit der Gießkanne“.

