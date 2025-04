Geflügelzüchter überraschen „Stadtpiraten“

Icon Vergrößern Ein japanisches Zwerg-Seidenhuhn mit acht Tage alten Küken fanden die Kinder richtig toll. Foto: Peter Sametschek Icon Schließen Schließen Ein japanisches Zwerg-Seidenhuhn mit acht Tage alten Küken fanden die Kinder richtig toll. Foto: Peter Sametschek

Als die Vorstandschaft im Geflügelzuchtverein sich Gedanken darüber machte, wie man städtische Einrichtungen in Illertissen ein klein wenig unterstützen und dabei auch noch überraschen könnte, wurde eine spontane Idee passend zu Ostern umgesetzt.

Um das Ei dreht es sich in der Zucht und in der Osterzeit.

Was passt besser zum Geflügelzuchtverein als das Ei? Um dieses dreht es sich in der Zucht und um dieses dreht es sich auch in der Osterzeit. Überall sieht man die bunt gefärbten Ostereier. Jetzt stattete der Vorstand vom Verein, Peter Sametschek, dem städtischen Kindergarten „Stadtpiraten“, der sich ja in unmittelbarer Nähe der Geflügelmarkthalle befindet, einen Besuch ab und überbrachte als Überraschung 200 bunt gefärbte Ostereier für die ganzen Kinder mit. „Wir legen als Verein auch sehr viel Wert auf Regionalität“, erwähnte der Vorstand gegenüber der Kindergartenleitung, deshalb die bunten Eier direkt von Hersteller Achim Schweigart aus Bellenberg. Staunend und mit großer Freude nahmen die Kinder das Geschenk entgegen.

Kinder sind von den Küken hellauf begeistert.

Noch größer war aber das Staunen der Kinder bereits zwei Tage zuvor. Hier wurden die Kinder mit etwas Besonderem überrascht. Eine Hühnerglucke mit sechs Küken, sie waren gerade acht Tage alt, brachte der Verein zum Anschauen vorbei und der Vorstand und eine Züchterin vom Verein beantworteten auch die vielen Fragen der Kindergartenkinder. Von diesen flauschigen kleinen Küken waren die Kinder natürlich hellauf begeistert und wollten eigentlich, dass sie immer im Kindergarten bleiben. Die Leitung des Kindergartens bedankte sich recht herzlich beim Geflügelzuchtverein für diese gelungenen Osterüberraschungen.

