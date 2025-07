Winterzauber der Musikkapelle Kirchhaslach ein voller Erfolg

Die Musikkapelle Kirchhaslach hat wieder mit ihrem Konzert „Winterzauber - MKK trifft Freunde und Weihnachten“ gemeinsam mit Silent Voices and friends Ende Dezember 2024 zahlreiche Besucher in der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt begeistert. Den Spendenbetrag von fast 4.000 Euro haben Thomas Schön (Fa. Asphalt & Beratung) sowie Samuel Ritzel (Fa. KFZ-Ritzel) aufgestockt. Somit kam die stolze Summe von 7.000 Euro zusammen, die dieses Mal an vier Organisationen verteilt wurde: den örtlichen Kindergarten, den St. Elisabeth-Hospizverein Memmingen, die Palliativstation Klinikum Memmingen und daas Dominikus-Ringeisenwerk Pfaffenhausen (Gruppe Afra). Dankend empfingen die Vertreter die Spendenschecks. Die Musikkapelle mit dem Ersten Vorstand Stefan Kircher bedankt sich nicht nur bei Thomas Schön und Samuel Ritzel, sondern auch bei den Besuchern der Veranstaltung für die großzügigen Zuwendungen. Ohne diese wäre eine Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen nicht möglich.

