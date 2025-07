ZDF-Gottesdienst aus Illereichen: Die wichtigen Eckdaten auf einen Blick

Der Turm der Illereicher Kirche Mariä Himmelfahrt, der mit seinen bunten Dachziegeln aus dem bewaldeten Höhenzug bei Altenstadt herausragt, ist für die Menschen hier eine bekannte Ansicht. Bald wird der Turm, vor allem aber die dazugehörende Kirche auch Deutschland weit bekannt gemacht. Am Sonntag, 3. August, überträgt das ZDF den katholischen Gottesdienst aus der Kirche.

„Als eine große Ehre und Freude für uns als Pfarreiengemeinschaft“, aber auch als eine nicht zu unterschätzende „kleine Herausforderung“, hatte Pfarrer Thomas Kleinle das Vorhaben vor rund einem dreiviertel Jahr umschrieben. Ein Vorhaben übrigens, dem eine Anfrage ausgehend von der Rundfunkbeauftragten des Bistums Augsburg über die Zuständige bei der Deutschen Bischofskonferenz vorausging. Eine Bewerbung für den ZDF-Gottesdienst habe es seitens der Pfarreiengemeinschaft (PG) Altenstadt nicht gegeben, erklärt Kleinle. Ein Vorbereitungsteam der PG nahm Anfang des Jahres seine Tätigkeit auf. Kurz vor dem Sendetermin ist alles arrangiert.

Icon vergrößern Der Chor unter der Leitung von Bettina Heinz bei einer Probe für die ZDF-Übertragung. Foto: Zita Schmid Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Chor unter der Leitung von Bettina Heinz bei einer Probe für die ZDF-Übertragung. Foto: Zita Schmid

ZDF-Gottesdienst aus Illereicher Kirche mit Pfarrer Kleinle

Der Projektchor unter der Leitung von Bettina Heinz wird mit ausgewählten Gotteslobliedern die Messe stimmungsvoll umrahmen, begleitet von Organisten Andreas Karletshofer, der die musikalische Gesamtleitung übernommen hat. Freiwillige Helfer, die ab Freitag beim Aufbau der Fernsehtechnik mitanpacken, sind organisiert. Gemeldet haben sich auch andere Personen aus der PG, die als Kabelträger hinter den Kameras agieren und so interessante Einblicke in die Welt des Fernsehens bekommen. Die Verpflegung der rund 30 ZDF-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der Mitwirkenden, Helferinnen und Helfern während des Wochenendes ist geregelt. Dazu dürfen Räumlichkeiten im benachbarten Schlossareal genutzt werden.

„Ich bin einfach begeistert“, sagt Pfarrer Kleinle über das Wirken vom Vorbereitungsteam. Er freut sich über die vielfältige Unterstützung und die zahlreichen guten Wünsche. Kürzlich fand eine Ministrantenprobe für den ZDF-Gottesdienst statt. „Da merkte ich dann doch, dass die heiße Phase losgeht“, bemerkt Kleinle. Er wird die Messe halten. Wie der ganze Ablauf, so muss auch seine Predigt fürs Drehbuch genau abgestimmt sein und stehen. Für ihn in dieser Art etwas ungewöhnlich. Denn er gehe sonst bei seinen Predigten gerne auch spontan auf die Reaktion der Leute ein.

Icon vergrößern Die Schulung für den Telefondienst fand im Pfarrheim durch Anja Wonner, Redakteurin von der Katholischen Hörfunk- und Fernseharbeit, statt. Foto: Zita Schmid Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Schulung für den Telefondienst fand im Pfarrheim durch Anja Wonner, Redakteurin von der Katholischen Hörfunk- und Fernseharbeit, statt. Foto: Zita Schmid

Gottesdienst und öffentliche Generalprobe in Mariä Himmelfahrt

In Anlehnung an das Lukasevangelium und die Ermahnung Jesu, nicht nur für sich selbst Schätze zu sammeln, steht der Gottesdienst unter dem Thema „Was ist mir wertvoll?“. „Es wird um die Frage gehen, was uns im Leben wertvoll ist und was Menschen und auch Gott wertvoll macht“, verrät Kleinle zum Leitfaden seiner Predigt.

Einige Tage vor der ZDF-Übertragung fand auch die Telefonschulung durch Anja Wonner, Redakteurin von der Katholischen Hörfunk- und Fernseharbeit statt. Für diesen Telefondienst, der zum Ende der ZDF-Gottesdienste angekündigt wird, haben sich 20 Gemeindemitglieder aus der PG zusammengefunden. „Pfarreiengemeinschaft Altenstadt, guten Tag“, war bei der Schulung ein Begrüßungsvorschlag für die Anrufenden. Rund 2.000 Anrufe beziehungsweise Anrufversuche aus ganz Deutschland gäbe es hier, berichtete Anja Wonner. Die Gottesdienstübertragungen selbst werden laut der Redakteurin erfahrungsgemäß von 600.000 bis 700.000 Menschen von Anfang bis Ende angeschaut. Zusammen mit den Personen, die nur zeitweise zuschalten, seien es bis zu eine Million Menschen. Ab Sonntag dürfte für diese dann Illereichen, nicht nur wegen des markanten Turmes, wohl kein unbekannter Ort mehr sein.

ZDF-Gottesdienst in Illereichen Die ZDF -Übertragung des Sonntagsgottesdienstes aus Illereichen am Sonntag, 3. August, beginnt um 9.30 Uhr und dauert bis 10.15 Uhr. Für diesen Gottesdienst konnte man sich im Vorfeld anmelden. Nur diese Personen können bei der Live-Übertragung dabei sein. Sie müssen am Sonntag bereits um 8.45 Uhr in der Kirche sein.

Zur Generalprobe am Samstag, 2. August, müssen sie Personen nicht erscheinen. Die Generalprobe ist ebenfalls eine Heilige Messe, hier wird jedoch nicht gefilmt und es ist keine Anmeldung notwendig. Wer teilnehmen will, muss um 16.45 Uhr in der Kirche sein. Die Generalprobe beginnt um 17 Uhr.

Am Sonntag steht nach der Live-Übertragung der Telefondienst unter der Nummer 0700/14141010 bis 18 Uhr für Gespräche mit Feedback, Fragen und Anregungen bereit.