Babenhausen: Spaltet der Zehentstadel die Gemeinde?

Es ist ein altes, recht unscheinbares Gebäude. Ein kleiner Teil des großen Fuggerareals in Babenhausen. Dennoch erreicht die Diskussion, ob der Zehentstadel saniert und zu einem Kulturzentrum umgenutzt werden soll, enorme Ausmaße. Oder, wie die Dritte Bürgermeisterin Karin Lepschy (LeB) es in der jüngsten Marktratssitzung ausdrückte: „eine Dimension, die Babenhausen nicht guttut“. Marktrat und Bevölkerung sind beim Mammutprojekt geteilter Meinung. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Seit wann debattiert der Marktrat darüber, ob der Zehentstadel saniert werden soll?

Erstmals habe der damalige Marktrat schon vor Beginn seiner Amtszeit überlegt, den Zehentstadel als Veranstaltungssaal zu nutzen, berichtet Otto Göppel (CSU), seit knapp 18 Jahren Bürgermeister. Es sei, soweit er wisse, an den Förderungen gescheitert. Ende 2016 keimte die Debatte wieder auf. Im Februar 2017 sprach sich der Rat für das Vorhaben aus. 2019 waren Göppel und der Zweite Bürgermeister Dieter Miller (Freie Wähler) für Fördermittel in Berlin. Danach ging es, auch wegen Corona, eher gemächlich voran.

Wer einen Artikel von vor genau fünf Jahren liest, könnte ihn fast für einen aktuellen halten. Martina Gleich (JWU) sagte im Oktober 2020: Die Gemeinde müsse sich endlich „nach vorn bewegen“. Der damalige Dritte Bürgermeister Christian Pfeifer (CSU) wollte mit dem Zehentstadel in die Zukunft Babenhausens investieren. Die Freien Wähler waren damals wie heute nicht von der Notwendigkeit der Sanierung überzeugt. David Ott (LeB) sagte vor Jahren in Bezug auf diese Bedenken: „Ich bin fast sprachlos, dass man überlegt, sich im Kreis zu drehen.“

Jetzt steuert die Debatte wirklich auf ihr Ende zu. Eigentlich hatte der Marktrat bereits für den Finanzierungsbeschluss gestimmt. Doch ob der Zehentstadel saniert wird, scheint wieder ungewisser. Sozusagen auf den letzten Drücker könnte es eine endgültige Entscheidung durch die Bevölkerung geben. Aus jetziger Sicht ist es laut Göppel „eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich“, dass es zu einem Bürgerentscheid kommt.

Wer soll den Zehentstadel bezahlen?

Dem Bürgermeister zufolge ist der Zehentstadel eines der größten Projekte, das Babenhausen je hatte. 16,6 Millionen Euro soll die Sanierung kosten. Nach aktuellem Stand muss der Markt 6,8 Millionen Euro selbst zahlen. Für die restlichen rund 9,7 Millionen Euro stehen Fördermittel bereit. Vier Millionen Euro zahlt der Bund, 3,2 Millionen die Städtebauförderung und 2,5 Millionen die Denkmalpflege. Es bestehe weiterhin die Möglichkeit, dass die Förderungen höher ausfallen, sagt Göppel. Wie hoch, wisse er noch nicht.

Wie lauten die Argumente der Gegner?

Das Hauptargument lautet: Der Zehentstadel ist im Verhältnis zu seinem Nutzen viel zu teuer. Trotz hoher Förderungen sei der Eigenanteil des Marktes zu groß. Die aktuellen Schulden Babenhausens betragen 7,8 Millionen Euro. Bis 2028 würden nach aktuellem Stand weitere 19,8 Millionen aufgenommen werden. Mit knapp sieben Millionen macht der Zehentstadel einen bedeutenden Teil davon aus. Kritiker befürchten, dass die Sanierung nicht bei den geschätzten Kosten bleiben könnte.

Mit Blick auf den Schuldenstand sei das besorgniserregend, finden die Freien Wähler. Sie kritisieren die Pläne seit Jahren. Zwar sehen die Freien Wähler in Bezug auf das historisch bedeutende Gebäude „uns schon in der Verantwortung, einen Beitrag zum Erhalt zu leisten. Gleichzeitig möchten wir jedoch betonen, dass diese Last nicht allein von der Marktgemeinde getragen werden kann.“ Das Projekt könne laut Dieter Miller, der treibenden Kraft der Freien Wähler, nur mit dem Hause Fugger gemeinsam finanziert werden.

Zudem kritisieren die Freien Wähler in der Stellungnahme die stark gestiegene Kostenschätzung seit der „Präsentation des Vorprojekts im Jahr 2017“. Dort sei von Kosten in Höhe von „circa acht Millionen Euro ausgegangen“ worden. Zusätzlich weisen sie auf das ihrer Sicht nach hohe jährliche Betriebskostendefizit hin, das Miller zufolge 250.000 Euro betragen würde. Offiziell ist diese Zahl nicht. Die Freien Wähler halten den „Vollausbau des Zehentstadels aktuell nicht verantwortbar“. Die Fraktion stellte aus diesem Grund am 30. September den Antrag auf ein Ratsbegehren, um die Bevölkerung entscheiden zu lassen.

Für die Freien Wähler sowie den Initiator des Bürgerbegehrens, Stephan Bihler, wäre es für den Markt Babenhausen zwar praktisch, ein Kulturzentrum für Veranstaltungen, Vereine und mehr zu haben – es sei aber keine Notwendigkeit. In Anbetracht der hohen Kosten und der nötigen starken Verschuldung könne es sich der Markt nicht leisten.

Wie lauten die Argumente der Befürworter?

Die Mehrheit des Gemeinderats ist für die Sanierung des Zehentstadels. In einer Pressemitteilung, die die Fraktionen der CSU, JWU, Grünen und LeB veröffentlicht haben, ist von einer „Jahrhundertchance“ die Rede. „Mit dem Zehentstadel erhält Babenhausen endlich einen zentralen Veranstaltungsort – für Konzerte, Tagungen, Vereinsleben und Feste.“

Das Projekt sei „solide finanziert“, betonen die Fraktionen. Das liege nicht nur an den knapp zehn Millionen Euro Fördergeldern, die Göppel zufolge noch höher ausfallen können. Auch durch gestiegene Gewerbesteuereinnahmen von rund acht Millionen Euro statt der geplanten fünf Millionen sei die Sanierung zu stemmen. „Langfristig kann es sich der Markt leisten“, sagt Göppel auf Nachfrage.

Besonders Karin Lepschy betonte mehrmals in den vergangenen Monaten, dass es keine Alternative gebe. Göppel informiert: „Ein Neubau einer Veranstaltungshalle würde ähnliche Kosten verursachen, jedoch fehlen dafür geeignete Grundstücke. Das Projekt Zehentstadel ist somit die einzige realistische und wirtschaftlich vertretbare Option, Babenhausen eine dringend benötigte Versammlungsstätte zu schaffen.“

Außerdem dürfte der Markt das Gebäude 99 Jahre lang pachtfrei nutzen. Rechtlich darf der Vertrag nicht länger geschlossen werden, kann aber theoretisch verlängert werden. Sollte es keine Verlängerung geben, fällt das Gebäude zurück an das Haus Fugger. Der Markt Babenhausen erhält dann als Rückzahlung 30 Prozent des Werts, den das Gebäude zu diesem Zeitpunkt hat. Zudem hat Bürgermeister Göppel den Erbpachtvertrag mit dem Haus Fugger bereits unterschrieben. Dazu hatte er am 30. Juli die Ermächtigung des Marktrats erhalten.

„Der Zehentstadel befindet sich damit de facto im Eigentum des Marktes Babenhausen“, behauptet Göppel. „Die Gemeinde trägt somit schon heute Verantwortung für den Erhalt und Unterhalt des Gebäudes.“ Außerdem habe der Markt bereits Aufträge vergeben sowie umfassende Planungen erstellen lassen, die Voraussetzungen für Zuschüsse seien, sagt der Bürgermeister. „Ein Abbruch oder Projektstopp würde nach aktueller Einschätzung Kosten von rund einer Million Euro verursachen – ohne dass ein Mehrwert entstünde.“

Wieso wird es zeitlich knapp mit einer Entscheidung?

In den vergangenen Wochen ging es Schlag auf Schlag. Zuerst stellten die Freien Wähler einen Antrag auf ein Ratsbegehren. Kurz darauf wurden Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt und am 8. Oktober im Rathaus abgegeben. Sollte mindestens eins der rechtlichen Prüfung standhalten und der Marktrat dafür stimmen – was in der Sitzung am 27. Oktober der Fall sein könnte, läuft es auf dasselbe hinaus: einen Bürgerentscheid.

Doch der Zeitpunkt, an dem beide Begehren eingereicht wurden, ist sehr spät. Gerade der Antrag für das Ratsbegehren hätte schon wesentlich früher gestellt werden können. Bis zum Ende des Jahres müssen die vier Millionen Bundes-Fördermittel beantragt werden. Bis dahin muss die Entscheidung endgültig feststehen. Das sind nur noch zweieinhalb Monate.

Wieso ist die Stimmung in Babenhausen so angespannt?

Der Marktrat hatte Mitte September den Finanzierungsbeschluss gefasst. Erst danach geriet die Debatte in den Fokus der Öffentlichkeit. Unsere Redaktion wurde daraufhin mit Leserbriefen für und gegen die Sanierung überflutet. Mitunter deshalb, weil die Bevölkerung lange über die genauen Vorgänge im Unklaren gelassen wurde. Ein Antrag im Mai von Benedikt Neubauer (Grüne), das Thema in der Sitzung öffentlich zu behandeln, wurde von allen anderen Fraktionen abgelehnt.

Man einigte sich darauf, die Bevölkerung zu gegebenem Zeitpunkt zu informieren, was aber zunächst nicht geschah. Am 30. Juli stellte das Architekturbüro Ferstl die Planungen öffentlich vor, eine Entscheidung des Rats wurde aber nicht getroffen. Die Freien Wähler machten deutlich, dass sie gegen die aktuellen Planungen seien. Ein Ratsbegehren beantragten sie damals noch nicht.

Mitte September entschied sich der Marktrat mehrheitlich für die Sanierung des Zehentstadels. Diese Entscheidung brachte die Debatte wegen der Uneinigkeit in der Bevölkerung und im Marktrat vollends ins Rollen. Die Gegner wehren sich gegen eine bereits beschlossene Sache, mit der Begründung, dass die gesamte Bürgerschaft über ein derart großes und teures Projekt entscheiden sollte. Die Befürworter heben die Bedeutung des Vorhabens hervor und wehren sich gegen eine mögliche Einstellung. All das geschieht unter Zeitdruck.

Die Diskussionen werden auch dadurch angeheizt, dass fragwürdige Informationen und Gerüchte im Umlauf sind. Am 21. Oktober findet nun um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung des Marktes Babenhausen in der Pausenhalle des Schulzentrums statt, die es schon früher hätte geben sollen. Dort wird das Projekt vorgestellt und Fragen der Bürgerschaft beantwortet.