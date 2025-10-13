Kursieren in Babenhausen Fake-News zum Zehentstadel?

„Himmelschreiend“ – so hat die Dritte Bürgermeisterin Karin Lepschy (LeB) in der jüngsten Marktratssitzung manche Behauptungen bezeichnet, die zum Zehentstadel im Umlauf seien. Sie sprach dabei von „Fake-News“, also Falschinformationen. Es würden Dinge und Zahlen genannt, die nicht stimmen, fügte sie an. Auf unsere Nachfrage erhebt sie Vorwürfe gegen die Initiatoren des Bürgerbegehrens und sagt zudem, dass manche Babenhauser Bürger schlecht informiert seien.

Stephan Bihler diskutierte mit der Dritten Bürgermeisterin Lepschy, ohne sie zu kennen

Lepschy zufolge haben die Initiatoren bei ihrer Unterschriftensammlung falsche Informationen verbreitet. Sie selbst habe dabei mit Initiator Stephan Bihler über eine mögliche Zehentstadel-Sanierung diskutiert, erzählt sie. Bihler habe dabei nicht gewusst, wer vor ihm stand.

Das bestätigt Bihler auf Nachfrage: Ihm sei erst in der jüngsten Marktratssitzung klar geworden, dass er damals mit der Dritten Bürgermeisterin gesprochen habe, sagt er. Laut Lepschy habe Bihler mehrere falsche Begründungen gegen das geplante Kulturzentrum angeführt. Auf Nachfrage gibt Bihler eine falsche Behauptung zu. Andere Aussagen erklärt oder bestreitet er.

Bihler gibt zu, sich bei den Kapazitäten des Zehentstadels geirrt zu haben

Nur rund 140 Leute sollen insgesamt in den Zehentstadel passen – so lautete eines der Argumente Bihlers, die gegen den Zehentstadel sprechen würden. Diese Aussage ist falsch, wie auch Bihler auf Nachfrage einräumte. Er habe den Zeitungsartikel falsch gelesen, in dem die Kapazitäten aufgelistet waren, sagt Bihler. Diese Zahl gilt nämlich nur bei einer Bestuhlung mit Tischen. Bei einer Reihenbestuhlung wären es knapp 300 Plätze, eine Stehfläche mit Bühne würde innen 400 bis 500 Plätze bieten.

Außerdem soll Bihler laut Lepschy behauptet haben, dass der Zehentstadel als Theater verwendet werden soll, was nicht stimme. Hier verweist Bihler auf einen Post des von der örtlichen CSU betreten WhatsApp-Kanals „Mein Babenhausen“ vom 27. September. Dort steht in Bezug auf die möglichen Nutzungen des Zehentstadels: „Ein zentraler, würdiger Ort für Veranstaltungen, Konzerte, Theateraufführungen, Vereinsaktivitäten, Firmen und Feste.“ Laut Lepschy habe Bihler jedoch vehement darauf beharrt, dass der Zehentstadel vorrangig ein Theater werden soll.

So erklärt Bihler seine angeblichen Fake-News

Außerdem soll Bihler über den Zehentstadel gesagt haben, dass dort „eh keiner reingeht“. Bihler bestreitet das. Er habe gemeint, dass es anfänglich eine Euphorie geben würde, die im Verlauf von ein, zwei Jahren abnehme. Auch soll er behauptet haben, dass der Zehentstadel Hunderttausende Euro an Unterhalt kosten würde. Bihler bezieht sich hier auf eine Aussage des Zweiten Bürgermeisters Dieter Miller (Freie Wähler).

Laut Miller würden sich die geschätzten Betriebskosten jährlich auf rund 250.000 Euro belaufen. Offiziell sind diese Zahlen aber nicht. Die offizielle Kostenschätzung pro Jahr liegt bei 40.000 Euro. Lepschy zufolge sei dort zwar noch kein Personal, also Hausmeister oder Reinigungskraft, mit einberechnet. Die 250.000 Euro seien aber deutlich zu hoch gegriffen, sagt sie.

Den Zehentstadel sieht Bihler nicht als Notwendigkeit für Babenhausen

Ein weiteres Argument Bihlers sei gewesen, dass auch die Musiker den Raum im Zehentstadel nicht benötigen würden. „Ich habe bloß gesagt, die Musik hat mit der Aula von der Realschule eigentlich einen schönen Raum“, widerspricht Bihler.

Den Zehentstadel sieht Bihler als „Nice-to-have“ und nicht als „Must-have“ an. Also als etwas, das eine nette Ergänzung, aber nicht unbedingt notwendig sei. Da der Markt Babenhausen bis zu 6,8 Millionen selbst für die Sanierung zahlen müsste, will Bihler nicht ein paar „Großkopfete“ darüber entscheiden lassen, sondern die Bürgerschaft.

Am 21. Oktober gibt es in Babenhausen eine Infoveranstaltung zum Zehentstadel

Lepschy kritisiert den späten Zeitpunkt und macht außerdem deutlich: „Wir haben keinen Veranstaltungssaal, wir haben nichts.“ Außerdem besitze der Markt „keine grüne Wiese“ für einen Neubau und keine sonstigen Alternativen zum Zehentstadel. „Viele Leute sind schlecht informiert“, findet Lepschy. Dazu gebe es endlich am Dienstag, dem 21. Oktober, eine Infoveranstaltung – die früher hätte stattfinden sollen. Sie appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, dort hinzugehen und sich genau zu informieren, bevor schlussendlich darüber abgestimmt werden könnte, ob der Zehentstadel saniert werden soll oder nicht.

Auch der offizielle WhatsApp-Kanal des Markts Babenhausen veröffentlichte vor Kurzem eine Nachricht, die indirekt auf dieses Thema anspielt. Sie lautete folgendermaßen: „Hier erfahren Sie alle relevanten Themen, die das Rathaus oder die Marktgemeinde Babenhausen sowie die Umgebung betreffen. Ähnlich lautende Kanäle stammen nicht aus der Feder unseres Hauses.“